https://ria.ru/20211203/dipistochnik-1762091647.html
Источник опроверг публикации о соглашении России и США по работе посольств
Источник опроверг публикации о соглашении России и США по работе посольств - РИА Новости, 03.12.2021
Источник опроверг публикации о соглашении России и США по работе посольств
В Москве опровергают сообщения западных СМИ о том, что РФ и США на консультациях подготовили черновик документа по восстановлению выдачи виз и работы посольств, РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:39
2021-12-03T18:39
2021-12-03T19:09
в мире
сша
ситуация с российской дипсобственностью в сша
россия
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Москве опровергают сообщения западных СМИ о том, что РФ и США на консультациях подготовили черновик документа по восстановлению выдачи виз и работы посольств, подвижек в этом вопросе пока нет, Вашингтон не реагирует на предложения Москвы, заявил РИА Новости дипломатический источник.Газета Washington Post утверждает со ссылкой на американские источники, знакомые с ситуацией, что официальные лица США в ходе состоявшейся 17 ноября встречи в Вене с представителями России заключили рамочное соглашение о выдаче виз сотрудникам посольства США в Москве и договорились снова встретиться в декабре для завершения выработки соглашений."У нас нет никакого общего драфта, нет ничего, что можно назвать заготовкой такого совместного документа", - сказал собеседник агентства.По его словам, Москва неоднократно передавала свои предложения Вашингтону о том, как можно нормализовать работу дипмиссий, причем не только в устной форме, но "отклика нет".Он подчеркнул, что американские дипломаты в России столкнутся с аналогичной ситуацией, с какой сталкиваются российские сотрудники посольства в США, которых Вашингтон попросил покинуть США из-за того, что они работают в стране три года. Причем, отметил собеседник агентства, американским дипломатам придется покинуть Россию в те же сроки, что и российские, которые будут вынуждены уехать из США."Но мы не хотим идти по этому пути, мы должны просто для начала все заморозить, а потом вернуть в исходное положение", - добавил он.Вопросы работы дипломатических миссий РФ и США и выдачи виз, в том числе для дипломатов, вряд ли будут в центре внимания предстоящего разговора президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, заявил РИА Новости дипломатический источник."Думаю, что у президентов более важные вопросы на переднем плане", - сказал собеседник агентства.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что видеоконференция президентов Путина и Байдена может состояться в ближайшие дни, есть конкретная дата и время, надо дождаться согласования с американской стороной.
https://ria.ru/20211203/antonov-1762094286.html
https://ria.ru/20211203/ushakov-1762049332.html
https://ria.ru/20211203/ushakov-1762054825.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, ситуация с российской дипсобственностью в сша, россия, владимир путин, джо байден
18:39 03.12.2021 (обновлено: 19:09 03.12.2021)
Источник опроверг публикации о соглашении России и США по работе посольств
Источник опроверг публикации о договоренности России и США по работе посольств
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
В Москве
опровергают сообщения западных СМИ о том, что РФ и США
на консультациях подготовили черновик документа по восстановлению выдачи виз и работы посольств, подвижек в этом вопросе пока нет, Вашингтон
не реагирует на предложения Москвы, заявил РИА Новости дипломатический источник.
Газета Washington Post
утверждает со ссылкой на американские источники, знакомые с ситуацией, что официальные лица США в ходе состоявшейся 17 ноября встречи в Вене
с представителями России
заключили рамочное соглашение о выдаче виз сотрудникам посольства США в Москве и договорились снова встретиться в декабре для завершения выработки соглашений.
"У нас нет никакого общего драфта, нет ничего, что можно назвать заготовкой такого совместного документа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Москва неоднократно передавала свои предложения Вашингтону о том, как можно нормализовать работу дипмиссий, причем не только в устной форме, но "отклика нет".
"Позиция их прежняя - настаивать на своем и добиваться реализации их требований, которые нас не устраивают, поэтому мы вынуждены отвечать зеркально. Или иногда не совсем зеркально, но отвечать в любом случае. И говорить им об этом", - пояснил источник.
Он подчеркнул, что американские дипломаты в России столкнутся с аналогичной ситуацией, с какой сталкиваются российские сотрудники посольства в США, которых Вашингтон попросил покинуть США из-за того, что они работают в стране три года. Причем, отметил собеседник агентства, американским дипломатам придется покинуть Россию в те же сроки, что и российские, которые будут вынуждены уехать из США.
"Но мы не хотим идти по этому пути, мы должны просто для начала все заморозить, а потом вернуть в исходное положение", - добавил он.
Вопросы работы дипломатических миссий РФ и США и выдачи виз, в том числе для дипломатов, вряд ли будут в центре внимания предстоящего разговора президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Думаю, что у президентов более важные вопросы на переднем плане", - сказал собеседник агентства.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что видеоконференция президентов Путина и Байдена может состояться в ближайшие дни, есть конкретная дата и время, надо дождаться согласования с американской стороной.