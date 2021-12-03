https://ria.ru/20211203/dipistochnik-1762091647.html

Источник опроверг публикации о соглашении России и США по работе посольств

Источник опроверг публикации о соглашении России и США по работе посольств - РИА Новости, 03.12.2021

Источник опроверг публикации о соглашении России и США по работе посольств

В Москве опровергают сообщения западных СМИ о том, что РФ и США на консультациях подготовили черновик документа по восстановлению выдачи виз и работы посольств, РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:39

2021-12-03T18:39

2021-12-03T19:09

в мире

сша

ситуация с российской дипсобственностью в сша

россия

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Москве опровергают сообщения западных СМИ о том, что РФ и США на консультациях подготовили черновик документа по восстановлению выдачи виз и работы посольств, подвижек в этом вопросе пока нет, Вашингтон не реагирует на предложения Москвы, заявил РИА Новости дипломатический источник.Газета Washington Post утверждает со ссылкой на американские источники, знакомые с ситуацией, что официальные лица США в ходе состоявшейся 17 ноября встречи в Вене с представителями России заключили рамочное соглашение о выдаче виз сотрудникам посольства США в Москве и договорились снова встретиться в декабре для завершения выработки соглашений."У нас нет никакого общего драфта, нет ничего, что можно назвать заготовкой такого совместного документа", - сказал собеседник агентства.По его словам, Москва неоднократно передавала свои предложения Вашингтону о том, как можно нормализовать работу дипмиссий, причем не только в устной форме, но "отклика нет".Он подчеркнул, что американские дипломаты в России столкнутся с аналогичной ситуацией, с какой сталкиваются российские сотрудники посольства в США, которых Вашингтон попросил покинуть США из-за того, что они работают в стране три года. Причем, отметил собеседник агентства, американским дипломатам придется покинуть Россию в те же сроки, что и российские, которые будут вынуждены уехать из США."Но мы не хотим идти по этому пути, мы должны просто для начала все заморозить, а потом вернуть в исходное положение", - добавил он.Вопросы работы дипломатических миссий РФ и США и выдачи виз, в том числе для дипломатов, вряд ли будут в центре внимания предстоящего разговора президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, заявил РИА Новости дипломатический источник."Думаю, что у президентов более важные вопросы на переднем плане", - сказал собеседник агентства.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что видеоконференция президентов Путина и Байдена может состояться в ближайшие дни, есть конкретная дата и время, надо дождаться согласования с американской стороной.

https://ria.ru/20211203/antonov-1762094286.html

https://ria.ru/20211203/ushakov-1762049332.html

https://ria.ru/20211203/ushakov-1762054825.html

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в мире, сша, ситуация с российской дипсобственностью в сша, россия, владимир путин, джо байден