14:54 03.12.2021 (обновлено: 16:11 08.12.2021)
Специалисты рассказали, как деревья готовятся к зиме в лесопарках Москвы
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Многолетние растения самостоятельно подготавливаются к зиме на особо охраняемых природных территориях столицы, но для улучшения зимостойкости культурных деревьев и кустарников можно укрывать приствольные круги, например, соломой или опилками, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В целом на особо охраняемых природных территориях столицы созданы и поддерживаются все условия, позволяющие многолетним растениям самостоятельно подготавливаться к зиме. Зиму в условиях Москвы хорошо переносят местные и районированные сорта культурных растений, так как они адаптированы к суровым погодно-климатическим условиям, к частой смене температуры воздуха. Кустарники, произрастающие в природных парках Москвы, также не нуждаются в дополнительной подготовке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что интенсивность обмена веществ с наступлением похолоданий резко падает. И у деревьев наступает период покоя, жизненные процессы в них приостановлены до следующего периода вегетации. Только корни продолжают расти. Единственное препятствие для их роста - снижение температуры почвы и её замерзание.
"Для улучшения зимостойкости культурных деревьев и кустарников можно проводить мульчирование: укрытие приствольных кругов, например, соломой или опилками. На природных территориях в некоторых случаях для этого используют опилки хвойных деревьев, полученные при переработке новогодних елей, которые москвичи приносят в рамках ежегодных акций "Елочный круговорот", - рассказали в пресс-службе.