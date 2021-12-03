Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211203/derevya-1762773820.html
Специалисты рассказали, как деревья готовятся к зиме в лесопарках Москвы
Специалисты рассказали, как деревья готовятся к зиме в лесопарках Москвы - РИА Новости, 08.12.2021
Специалисты рассказали, как деревья готовятся к зиме в лесопарках Москвы
Многолетние растения самостоятельно подготавливаются к зиме на особо охраняемых природных территориях столицы, но для улучшения зимостойкости культурных... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-03T14:54
2021-12-08T16:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151392/52/1513925229_0:243:5569:3375_1920x0_80_0_0_ed55c4c97b258502488a522cf9960cc3.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Многолетние растения самостоятельно подготавливаются к зиме на особо охраняемых природных территориях столицы, но для улучшения зимостойкости культурных деревьев и кустарников можно укрывать приствольные круги, например, соломой или опилками, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что интенсивность обмена веществ с наступлением похолоданий резко падает. И у деревьев наступает период покоя, жизненные процессы в них приостановлены до следующего периода вегетации. Только корни продолжают расти. Единственное препятствие для их роста - снижение температуры почвы и её замерзание.
https://ria.ru/20211117/vysadka-1760174334.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151392/52/1513925229_372:0:5196:3618_1920x0_80_0_0_d3271ddf0eb22eefbf1b3820340bacd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, городское хозяйство москвы
14:54 03.12.2021 (обновлено: 16:11 08.12.2021)
 

Специалисты рассказали, как деревья готовятся к зиме в лесопарках Москвы

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Многолетние растения самостоятельно подготавливаются к зиме на особо охраняемых природных территориях столицы, но для улучшения зимостойкости культурных деревьев и кустарников можно укрывать приствольные круги, например, соломой или опилками, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В целом на особо охраняемых природных территориях столицы созданы и поддерживаются все условия, позволяющие многолетним растениям самостоятельно подготавливаться к зиме. Зиму в условиях Москвы хорошо переносят местные и районированные сорта культурных растений, так как они адаптированы к суровым погодно-климатическим условиям, к частой смене температуры воздуха. Кустарники, произрастающие в природных парках Москвы, также не нуждаются в дополнительной подготовке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что интенсивность обмена веществ с наступлением похолоданий резко падает. И у деревьев наступает период покоя, жизненные процессы в них приостановлены до следующего периода вегетации. Только корни продолжают расти. Единственное препятствие для их роста - снижение температуры почвы и её замерзание.
"Для улучшения зимостойкости культурных деревьев и кустарников можно проводить мульчирование: укрытие приствольных кругов, например, соломой или опилками. На природных территориях в некоторых случаях для этого используют опилки хвойных деревьев, полученные при переработке новогодних елей, которые москвичи приносят в рамках ежегодных акций "Елочный круговорот", - рассказали в пресс-службе.
Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 11:26Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:30Цены на газ в Европе останутся высокими до весны 2022 года, заявили в PGNiG
21:25Путин заявил, что нужно повышать суверенитет в ответ на санкции Запада
21:11ГИБДД опубликовала "Новогоднюю памятку" со штрафами
21:05Генпрокурор предложил ограничить замену сроков на штрафы коррупционерам
20:56Путин пошутил о постоянном обсуждении санкций
20:54Путин анонсировал совещание Госсовета и Совета по науке
20:49Путин заявил, что США не могут выбраться из тупика антироссийских санкций
20:45Путин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие России
20:40В ООН заявили, что приветствуют диалог между Россией и США
20:39Путин рассказал о программе по поддержке научной деятельности
20:33Прокурор представил обвинение по делу об убийстве Япончика, заявил адвокат
20:19Инфляция в ноябре ускорилась в годовом выражении
20:15Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в сокрытии показаний
20:13Обвинительный акт по делу MH17 начнут зачитывать 20 декабря
19:58Белорусская прокуратура постановила заблокировать сайт "Брестской газеты"
19:56Байден пошутил, что обсуждал с Путиным журналистов
19:55Врачи назвали способ выявить рак по кашлю
19:50Украинский генерал назвал ключ к "победе в войне" с Россией
19:47В ВОЗ оценили опасность распространения омикрон-штамма коронавируса
19:40Британия выделит миллиард фунтов на поддержку Украины, заявил Зеленский
Лента новостейМолния
Цены на газ в Европе останутся высокими до весны 2022 года, заявили в PGNiGПутин заявил, что нужно повышать суверенитет в ответ на санкции ЗападаГИБДД опубликовала "Новогоднюю памятку" со штрафамиГенпрокурор предложил ограничить замену сроков на штрафы коррупционерам Путин пошутил о постоянном обсуждении санкцийПутин анонсировал совещание Госсовета и Совета по наукеПутин заявил, что США не могут выбраться из тупика антироссийских санкцийПутин назвал ввод санкций США попыткой сдержать развитие РоссииВ ООН заявили, что приветствуют диалог между Россией и СШАПутин рассказал о программе по поддержке научной деятельности Прокурор представил обвинение по делу об убийстве Япончика, заявил адвокатИнфляция в ноябре ускорилась в годовом выраженииЗащита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в сокрытии показаний Обвинительный акт по делу MH17 начнут зачитывать 20 декабряБелорусская прокуратура постановила заблокировать сайт "Брестской газеты"Байден пошутил, что обсуждал с Путиным журналистовВрачи назвали способ выявить рак по кашлюУкраинский генерал назвал ключ к "победе в войне" с РоссиейВ ВОЗ оценили опасность распространения омикрон-штамма коронавирусаБритания выделит миллиард фунтов на поддержку Украины, заявил Зеленский