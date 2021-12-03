https://ria.ru/20211203/derevya-1762773820.html

Специалисты рассказали, как деревья готовятся к зиме в лесопарках Москвы

Специалисты рассказали, как деревья готовятся к зиме в лесопарках Москвы - РИА Новости, 08.12.2021

Специалисты рассказали, как деревья готовятся к зиме в лесопарках Москвы

Многолетние растения самостоятельно подготавливаются к зиме на особо охраняемых природных территориях столицы, но для улучшения зимостойкости культурных... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-03T14:54

2021-12-03T14:54

2021-12-08T16:11

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Многолетние растения самостоятельно подготавливаются к зиме на особо охраняемых природных территориях столицы, но для улучшения зимостойкости культурных деревьев и кустарников можно укрывать приствольные круги, например, соломой или опилками, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что интенсивность обмена веществ с наступлением похолоданий резко падает. И у деревьев наступает период покоя, жизненные процессы в них приостановлены до следующего периода вегетации. Только корни продолжают расти. Единственное препятствие для их роста - снижение температуры почвы и её замерзание.

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общество, москва, городское хозяйство москвы