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Лукашенко заявил о совместной с Путиным оценке давления на Минск
Лукашенко заявил о совместной с Путиным оценке давления на Минск - РИА Новости, 03.12.2021
Лукашенко заявил о совместной с Путиным оценке давления на Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск стал главным звеном в давлении Запада на Россию, а потому он и его российский российский коллега... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:23
2021-12-03T12:23
в мире
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск стал главным звеном в давлении Запада на Россию, а потому он и его российский российский коллега Владимир Путин вместе оценивают ситуацию и действуют адекватно."Не секрет, идет гибридная война. Война давно началась. Не только против нас. Прежде всего - против Российской Федерации, и мы звено в этом давлении на Россию. Более того, мы оказались на переднем плане. Поэтому нам достается первыми, и не просто. Мы это с президентом России видим, оцениваем, и действуем соответствующим образом, адекватно", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.Он подчеркнул, что Запад "пользуется любыми методами…, чтобы надавить на нас, а через нас - на Россию". "Вы видите, что происходит от Черного моря до Балтики. И мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем", - подчеркнул Лукашенко.
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в мире, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
12:23 03.12.2021
 
Лукашенко заявил о совместной с Путиным оценке давления на Минск

Президент Лукашенко: мы с Путиным вместе оцениваем давление и действуем адекватно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск стал главным звеном в давлении Запада на Россию, а потому он и его российский российский коллега Владимир Путин вместе оценивают ситуацию и действуют адекватно.
"Не секрет, идет гибридная война. Война давно началась. Не только против нас. Прежде всего - против Российской Федерации, и мы звено в этом давлении на Россию. Более того, мы оказались на переднем плане. Поэтому нам достается первыми, и не просто. Мы это с президентом России видим, оцениваем, и действуем соответствующим образом, адекватно", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.
Он подчеркнул, что Запад "пользуется любыми методами…, чтобы надавить на нас, а через нас - на Россию". "Вы видите, что происходит от Черного моря до Балтики. И мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем", - подчеркнул Лукашенко.
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