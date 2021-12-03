https://ria.ru/20211203/davlenie-1761986069.html

Лукашенко заявил о совместной с Путиным оценке давления на Минск

Лукашенко заявил о совместной с Путиным оценке давления на Минск - РИА Новости, 03.12.2021

Лукашенко заявил о совместной с Путиным оценке давления на Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск стал главным звеном в давлении Запада на Россию, а потому он и его российский российский коллега... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:23

2021-12-03T12:23

2021-12-03T12:23

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белоруссия

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александр лукашенко

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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск стал главным звеном в давлении Запада на Россию, а потому он и его российский российский коллега Владимир Путин вместе оценивают ситуацию и действуют адекватно."Не секрет, идет гибридная война. Война давно началась. Не только против нас. Прежде всего - против Российской Федерации, и мы звено в этом давлении на Россию. Более того, мы оказались на переднем плане. Поэтому нам достается первыми, и не просто. Мы это с президентом России видим, оцениваем, и действуем соответствующим образом, адекватно", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.Он подчеркнул, что Запад "пользуется любыми методами…, чтобы надавить на нас, а через нас - на Россию". "Вы видите, что происходит от Черного моря до Балтики. И мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761837698.html

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в мире, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко