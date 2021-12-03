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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211203/covid-19-1761993559.html
Глава GISAID рассказал, почему сложно отслеживать новые штаммы коронавируса
Глава GISAID рассказал, почему сложно отслеживать новые штаммы коронавируса - РИА Новости, 03.12.2021
Глава GISAID рассказал, почему сложно отслеживать новые штаммы коронавируса
Пробелы в глобальных усилиях по отслеживанию вариантов коронавируса затрудняют не только отслеживание ранних случаев заражения штаммом "омикрон", но и выявление РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:45
2021-12-03T12:59
распространение коронавируса
в мире
сша
северная америка
европа
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости. Пробелы в глобальных усилиях по отслеживанию вариантов коронавируса затрудняют не только отслеживание ранних случаев заражения штаммом "омикрон", но и выявление новых мутаций, пишет газета Financial Times со ссылкой на основателя международной базы данных геномов вирусов GISAID Питера Богнера."Мы действуем вслепую в обширных частях света, во многих из которых наблюдается недостаточный уровень вакцинации", - заявил Богнер.Как сообщается, инструменты, необходимые для секвенирования геномов, сосредоточены в более богатых странах. Это означает, что большие части земного шара не отслеживаются должным образом. Свыше 80% из более чем 5 миллионов геномов Sars-Cov-2, загруженных в базу данных GISAID, поступили с двух континентов: Северной Америки и Европы.По данным издания, многие эксперты признают, что даже если остальной мир попытается соответствующим образом нарастить свои возможности в вопросе геномного секвенирования, нехватка необходимого сырья, особенно реагентов, необходимых для выполнения процесса, очень затруднит выполнение процесса.Как заявил Богнер, после появления штамма "альфа" было "много шума, что странам необходимо улучшить свои усилия по секвенированию геномов"."Такие страны, как США и Германия... возможно, изменили ситуацию к лучшему. Но они пренебрегли острой необходимостью для стран с низким и средним уровнем доходов заполучить реагенты, необходимые для получения данных", - отметил он.
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в мире, сша, северная америка, европа, коронавирус covid-19
12:45 03.12.2021 (обновлено: 12:59 03.12.2021)
 
Глава GISAID рассказал, почему сложно отслеживать новые штаммы коронавируса

Глава GISAID Богнер: пробелы в глобальных усилиях затрудняют отслеживание штамма "омикрон"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости. Пробелы в глобальных усилиях по отслеживанию вариантов коронавируса затрудняют не только отслеживание ранних случаев заражения штаммом "омикрон", но и выявление новых мутаций, пишет газета Financial Times со ссылкой на основателя международной базы данных геномов вирусов GISAID Питера Богнера.
"Мы действуем вслепую в обширных частях света, во многих из которых наблюдается недостаточный уровень вакцинации", - заявил Богнер.
Мужчина в пункте вакцинации в клинике недалеко от Йоханнесбурга - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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Как сообщается, инструменты, необходимые для секвенирования геномов, сосредоточены в более богатых странах. Это означает, что большие части земного шара не отслеживаются должным образом. Свыше 80% из более чем 5 миллионов геномов Sars-Cov-2, загруженных в базу данных GISAID, поступили с двух континентов: Северной Америки и Европы.
По данным издания, многие эксперты признают, что даже если остальной мир попытается соответствующим образом нарастить свои возможности в вопросе геномного секвенирования, нехватка необходимого сырья, особенно реагентов, необходимых для выполнения процесса, очень затруднит выполнение процесса.
Как заявил Богнер, после появления штамма "альфа" было "много шума, что странам необходимо улучшить свои усилия по секвенированию геномов".
"Такие страны, как США и Германия... возможно, изменили ситуацию к лучшему. Но они пренебрегли острой необходимостью для стран с низким и средним уровнем доходов заполучить реагенты, необходимые для получения данных", - отметил он.
 
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