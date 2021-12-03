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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211203/chukotka-1761960030.html
На Чукотке детям разрешили посещать массовые мероприятия
На Чукотке детям разрешили посещать массовые мероприятия - РИА Новости, 03.12.2021
На Чукотке детям разрешили посещать массовые мероприятия
Детям и подросткам на Чукотке разрешили посещать секции, клубы и массовые мероприятия численностью до 30 человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:11
2021-12-03T10:11
распространение коронавируса
общество
роман копин
здоровье - общество
коронавирусы
чукотка
чукотский автономный округ
коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – РИА Новости. Детям и подросткам на Чукотке разрешили посещать секции, клубы и массовые мероприятия численностью до 30 человек, сообщает правительство региона.Запрет для детей и подростков был введён в начале ноября на фоне ухудшения ситуации по заболеваемости коронавирусом. Ранее на мероприятия можно было попасть с QR-кодом либо иным документом, подтверждающим факт вакцинации, либо документом о перенесённом заболевании, медотводе и справкой с отрицательным ПЦР-тестом."Посещать кружки, секции, клубы, также досуговые мероприятия теперь могут несовершеннолетние жители в Чукотском автономном округе. Число участников на мероприятиях центров социального обслуживания населения, учреждений и организаций культуры, спорта не должно превышать 30 человек", - говорится в сообщении.Для взрослого населения меры ограничения остаются в силе.Согласно подписанному губернатором Романом Копиным постановлению, в регионе запрещены публичные и массовые мероприятия с числом участников более 30 человек. В округе сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование.С начала пандемии в регионе зарегистрировано 2868 случаев заражения коронавирусом, 2636 пациентов выздоровели, 28 умерли. Полностью привились от коронавируса на Чукотке более 32,5 тысячи жителей, около 7 тысяч сделали прививку повторно.
https://ria.ru/20211203/ogranicheniya-1761958891.html
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общество, роман копин, здоровье - общество, коронавирусы, чукотка, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:11 03.12.2021
 
На Чукотке детям разрешили посещать массовые мероприятия

На Чукотке детям разрешили посещать массовые мероприятия численностью до 30 человек

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов
Проверка наличия у посетителей QR-кодов - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – РИА Новости. Детям и подросткам на Чукотке разрешили посещать секции, клубы и массовые мероприятия численностью до 30 человек, сообщает правительство региона.
Запрет для детей и подростков был введён в начале ноября на фоне ухудшения ситуации по заболеваемости коронавирусом. Ранее на мероприятия можно было попасть с QR-кодом либо иным документом, подтверждающим факт вакцинации, либо документом о перенесённом заболевании, медотводе и справкой с отрицательным ПЦР-тестом.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
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"Посещать кружки, секции, клубы, также досуговые мероприятия теперь могут несовершеннолетние жители в Чукотском автономном округе. Число участников на мероприятиях центров социального обслуживания населения, учреждений и организаций культуры, спорта не должно превышать 30 человек", - говорится в сообщении.
Для взрослого населения меры ограничения остаются в силе.
Согласно подписанному губернатором Романом Копиным постановлению, в регионе запрещены публичные и массовые мероприятия с числом участников более 30 человек. В округе сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 2868 случаев заражения коронавирусом, 2636 пациентов выздоровели, 28 умерли. Полностью привились от коронавируса на Чукотке более 32,5 тысячи жителей, около 7 тысяч сделали прививку повторно.
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Распространение коронавирусаОбществоРоман КопинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыЧукоткаЧукотский автономный округКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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