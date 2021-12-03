https://ria.ru/20211203/chukotka-1761960030.html

На Чукотке детям разрешили посещать массовые мероприятия

На Чукотке детям разрешили посещать массовые мероприятия - РИА Новости, 03.12.2021

На Чукотке детям разрешили посещать массовые мероприятия

Детям и подросткам на Чукотке разрешили посещать секции, клубы и массовые мероприятия численностью до 30 человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:11

2021-12-03T10:11

2021-12-03T10:11

распространение коронавируса

общество

роман копин

здоровье - общество

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чукотка

чукотский автономный округ

коронавирус covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – РИА Новости. Детям и подросткам на Чукотке разрешили посещать секции, клубы и массовые мероприятия численностью до 30 человек, сообщает правительство региона.Запрет для детей и подростков был введён в начале ноября на фоне ухудшения ситуации по заболеваемости коронавирусом. Ранее на мероприятия можно было попасть с QR-кодом либо иным документом, подтверждающим факт вакцинации, либо документом о перенесённом заболевании, медотводе и справкой с отрицательным ПЦР-тестом."Посещать кружки, секции, клубы, также досуговые мероприятия теперь могут несовершеннолетние жители в Чукотском автономном округе. Число участников на мероприятиях центров социального обслуживания населения, учреждений и организаций культуры, спорта не должно превышать 30 человек", - говорится в сообщении.Для взрослого населения меры ограничения остаются в силе.Согласно подписанному губернатором Романом Копиным постановлению, в регионе запрещены публичные и массовые мероприятия с числом участников более 30 человек. В округе сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование.С начала пандемии в регионе зарегистрировано 2868 случаев заражения коронавирусом, 2636 пациентов выздоровели, 28 умерли. Полностью привились от коронавируса на Чукотке более 32,5 тысячи жителей, около 7 тысяч сделали прививку повторно.

https://ria.ru/20211203/ogranicheniya-1761958891.html

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