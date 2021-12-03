Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211203/blinken-1762118585.html
Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений
Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений - РИА Новости, 03.12.2021
Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений
Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, большая часть невыполненных в рамках... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:45
2021-12-03T22:40
в мире
украина
россия
сша
джо байден
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761844620_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_59cde42bbd8e102886c117ccab95e673.jpg
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, большая часть невыполненных в рамках этого документа обязательств относится к Москве, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять то, о чем они договорились в рамках минских соглашений. Большая часть из этого не была выполнена. А большая часть того, что не было выполнено, относится к России. В то же время, есть и те вещи, которые должна сделать Украина", - сказал Блинкен, выступая на конференции Reuters NEXT.Администрация США добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией, однако последние действия РФ в отношении Украины уводят страны в противоположном направлении, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Существуют сферы, где у нас совпадают интересы и где мы могли бы работать совместно, опираясь на стабильность и предсказуемость в наших отношениях. Действия России и угроза дальнейшей агрессии в отношении Украины уводят нас в ровно противоположном направлении", - сказал Блинкен на конференции Reuters NEXT.
https://ria.ru/20211203/kiev-1762096494.html
https://ria.ru/20211203/bayden-1762097353.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761844620_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_166fef32a4395d2aa18b2b29f8d95758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джо байден, энтони блинкен
21:45 03.12.2021 (обновлено: 22:40 03.12.2021)
 
Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений

Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, большая часть невыполненных в рамках этого документа обязательств относится к Москве, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять то, о чем они договорились в рамках минских соглашений. Большая часть из этого не была выполнена. А большая часть того, что не было выполнено, относится к России. В то же время, есть и те вещи, которые должна сделать Украина", - сказал Блинкен, выступая на конференции Reuters NEXT.
Танк украинских ВС - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Вчера, 19:08
Киев продолжает курс на срыв Минских соглашений, заявил Путин Эрдогану
Администрация США добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией, однако последние действия РФ в отношении Украины уводят страны в противоположном направлении, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Существуют сферы, где у нас совпадают интересы и где мы могли бы работать совместно, опираясь на стабильность и предсказуемость в наших отношениях. Действия России и угроза дальнейшей агрессии в отношении Украины уводят нас в ровно противоположном направлении", - сказал Блинкен на конференции Reuters NEXT.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме США - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Вчера, 19:24
Байден анонсировал ряд инициатив по защите Украины от "российской агрессии"
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
23:10Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"
22:57Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов
22:53Иван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушке
Лента новостейМолния
В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действияхГенсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей ИзмайловИван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушке