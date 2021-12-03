https://ria.ru/20211203/blinken-1762118585.html

Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений

Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений - РИА Новости, 03.12.2021

Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений

Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, большая часть невыполненных в рамках... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T21:45

2021-12-03T21:45

2021-12-03T22:40

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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, большая часть невыполненных в рамках этого документа обязательств относится к Москве, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять то, о чем они договорились в рамках минских соглашений. Большая часть из этого не была выполнена. А большая часть того, что не было выполнено, относится к России. В то же время, есть и те вещи, которые должна сделать Украина", - сказал Блинкен, выступая на конференции Reuters NEXT.Администрация США добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией, однако последние действия РФ в отношении Украины уводят страны в противоположном направлении, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Существуют сферы, где у нас совпадают интересы и где мы могли бы работать совместно, опираясь на стабильность и предсказуемость в наших отношениях. Действия России и угроза дальнейшей агрессии в отношении Украины уводят нас в ровно противоположном направлении", - сказал Блинкен на конференции Reuters NEXT.

https://ria.ru/20211203/kiev-1762096494.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, энтони блинкен