https://ria.ru/20211203/blinken-1762118585.html
Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений
Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений - РИА Новости, 03.12.2021
Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений
Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, большая часть невыполненных в рамках... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:45
2021-12-03T21:45
2021-12-03T22:40
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, большая часть невыполненных в рамках этого документа обязательств относится к Москве, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять то, о чем они договорились в рамках минских соглашений. Большая часть из этого не была выполнена. А большая часть того, что не было выполнено, относится к России. В то же время, есть и те вещи, которые должна сделать Украина", - сказал Блинкен, выступая на конференции Reuters NEXT.Администрация США добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией, однако последние действия РФ в отношении Украины уводят страны в противоположном направлении, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Существуют сферы, где у нас совпадают интересы и где мы могли бы работать совместно, опираясь на стабильность и предсказуемость в наших отношениях. Действия России и угроза дальнейшей агрессии в отношении Украины уводят нас в ровно противоположном направлении", - сказал Блинкен на конференции Reuters NEXT.
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, энтони блинкен
21:45 03.12.2021 (обновлено: 22:40 03.12.2021)
Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений
Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, большая часть невыполненных в рамках этого документа обязательств относится к Москве, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять то, о чем они договорились в рамках минских соглашений. Большая часть из этого не была выполнена. А большая часть того, что не было выполнено, относится к России. В то же время, есть и те вещи, которые должна сделать Украина", - сказал Блинкен, выступая на конференции Reuters NEXT.
Администрация США
добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией
, однако последние действия РФ в отношении Украины
уводят страны в противоположном направлении, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен
.
"Существуют сферы, где у нас совпадают интересы и где мы могли бы работать совместно, опираясь на стабильность и предсказуемость в наших отношениях. Действия России и угроза дальнейшей агрессии в отношении Украины уводят нас в ровно противоположном направлении", - сказал Блинкен на конференции Reuters NEXT.