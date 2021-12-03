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Бизнес призвал к взаимному признанию антиковидных вакцин
Бизнес призвал к взаимному признанию антиковидных вакцин - РИА Новости, 03.12.2021
Бизнес призвал к взаимному признанию антиковидных вакцин
Главы зарубежных торгово-промышленных палат в России и руководитель РСПП Александр Шохин подписали совместный меморандум "Время сделать первый шаг" о взаимном... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:14
2021-12-03T11:14
распространение коронавируса
общество
владимир путин
воз
здоровье - общество
франко-российская торгово-промышленная палата
российский фонд прямых инвестиций
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главы зарубежных торгово-промышленных палат в России и руководитель РСПП Александр Шохин подписали совместный меморандум "Время сделать первый шаг" о взаимном признании антиковидных вакцин.По словам гендиректора Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинга, "неважно, кто сделает первый шаг, главное, чтобы он был сделан. Ведь пандемии не видно конца, началась четвертая волна. Нам надо увеличить число тех, кто вакцинирован. Это упросит многие процессы".Президент Американской торговой палаты в РФ (АТП, AmCham) Алексис Родзянко считает, что "вопрос того, что вакцины не ратифицируются скорее бюрократические, они явно излишни. Они затрудняют общение деловых кругов".Гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский назвал подписание "историческим моментом". "Нам редко удается собраться таким составом. Но сама ситуация этого требует. Мы не врачи, мы говорим о здравом смысле. Он подсказывает, что нет ничего важнее, чем признать эти сертификаты", - сказал он.Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что препятствия на пути одобрения российской вакцины "Спутник V" со стороны ВОЗ являются незначительными и бюрократическими. Он напомнил, что эффективность и безопасность вакцины "Спутник V" подтверждены клиническими испытаниями по всему миру. Регулирующие органы в 71 стране одобрили ее использование, и РФПИ надеется, что ВОЗ последует их примеру в ближайшем будущем.Президент РФ Владимир Путин 30 ноября заявил, что эффективно бороться с пандемией можно только сообща, скоординировав действия всего мирового сообщества. Он пояснил, что имеет в виду взаимное признание вакцин и сертификатов по вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами.
https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761825928.html
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общество, владимир путин, воз, здоровье - общество, франко-российская торгово-промышленная палата, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус в россии
11:14 03.12.2021
 
Бизнес призвал к взаимному признанию антиковидных вакцин

Бизнес призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главы зарубежных торгово-промышленных палат в России и руководитель РСПП Александр Шохин подписали совместный меморандум "Время сделать первый шаг" о взаимном признании антиковидных вакцин.
"Подписание данного меморандума о взаимном признании сертификатов - это действительно первый шаг. Он свидетельствует, что бизнес обеспокоен возникшей ситуацией, когда разрушены все цепочки, деловые связи между странами. Правительства должны это понять, услышать наш голос", - заявил журналистам Шохин.
По словам гендиректора Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинга, "неважно, кто сделает первый шаг, главное, чтобы он был сделан. Ведь пандемии не видно конца, началась четвертая волна. Нам надо увеличить число тех, кто вакцинирован. Это упросит многие процессы".
Президент Американской торговой палаты в РФ (АТП, AmCham) Алексис Родзянко считает, что "вопрос того, что вакцины не ратифицируются скорее бюрократические, они явно излишни. Они затрудняют общение деловых кругов".
Гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский назвал подписание "историческим моментом". "Нам редко удается собраться таким составом. Но сама ситуация этого требует. Мы не врачи, мы говорим о здравом смысле. Он подсказывает, что нет ничего важнее, чем признать эти сертификаты", - сказал он.
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Президент РФ Владимир Путин 30 ноября заявил, что эффективно бороться с пандемией можно только сообща, скоординировав действия всего мирового сообщества. Он пояснил, что имеет в виду взаимное признание вакцин и сертификатов по вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами.
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Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинВОЗЗдоровье - ОбществоФранко-российская торгово-промышленная палатаРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияКоронавирус в России
 
 
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