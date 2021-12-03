https://ria.ru/20211203/belorussiya-1762035373.html

В Союзном государстве рассказали, как ответят на санкции против Белоруссии

В Союзном государстве рассказали, как ответят на санкции против Белоруссии - РИА Новости, 03.12.2021

В Союзном государстве рассказали, как ответят на санкции против Белоруссии

Ответом на новые западные санкции против Белоруссии станет еще большая сплоченность Москвы и Минска и продолжение работы по экономической интеграции, заявил... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:36

2021-12-03T15:36

2021-12-03T17:04

союзное государство

сша

белоруссия

москва

союзное государство

дмитрий мезенцев

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МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Ответом на новые западные санкции против Белоруссии станет еще большая сплоченность Москвы и Минска и продолжение работы по экономической интеграции, заявил госсекретарь Союзного государства двух стран Дмитрий Мезенцев.Госсекретарь выразил уверенность, что существующее экономическое взаимодействие "позволит обеспечить устойчивость национальной экономики братской страны".В качестве примера он привел поставки российского газа в Белоруссию."Уже подписан протокол о цене на газ на следующий год, льготный и гарантирующий поставки", — напомнил Мезенцев.Он подчеркнул важность формирования единых производственных цепочек, необходимости ухода от случаев ненужной конкуренции."Должны внимательно посмотреть на возможности на новых рынках, пока не освоенных, для нашей совместной продукции", — заключил госсекретарь.США, Великобритания, Канада и ЕС 2 декабря объявили об очередных санкциях против Белоруссии. Это уже пятый вступивший в силу пакет ограничений после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года.

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сша, белоруссия, москва, союзное государство, дмитрий мезенцев