Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20211203/belorussiya-1762035373.html
В Союзном государстве рассказали, как ответят на санкции против Белоруссии
В Союзном государстве рассказали, как ответят на санкции против Белоруссии - РИА Новости, 03.12.2021
В Союзном государстве рассказали, как ответят на санкции против Белоруссии
Ответом на новые западные санкции против Белоруссии станет еще большая сплоченность Москвы и Минска и продолжение работы по экономической интеграции, заявил... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:36
2021-12-03T17:04
союзное государство
сша
белоруссия
москва
союзное государство
дмитрий мезенцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749494880_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_705df369f653392920531a4c5d1f2a2c.jpg
МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Ответом на новые западные санкции против Белоруссии станет еще большая сплоченность Москвы и Минска и продолжение работы по экономической интеграции, заявил госсекретарь Союзного государства двух стран Дмитрий Мезенцев.Госсекретарь выразил уверенность, что существующее экономическое взаимодействие "позволит обеспечить устойчивость национальной экономики братской страны".В качестве примера он привел поставки российского газа в Белоруссию."Уже подписан протокол о цене на газ на следующий год, льготный и гарантирующий поставки", — напомнил Мезенцев.Он подчеркнул важность формирования единых производственных цепочек, необходимости ухода от случаев ненужной конкуренции."Должны внимательно посмотреть на возможности на новых рынках, пока не освоенных, для нашей совместной продукции", — заключил госсекретарь.США, Великобритания, Канада и ЕС 2 декабря объявили об очередных санкциях против Белоруссии. Это уже пятый вступивший в силу пакет ограничений после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года.
https://ria.ru/20211203/davlenie-1761986069.html
сша
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749494880_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_482078d77883995813f0666c4786da12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, белоруссия, москва, союзное государство, дмитрий мезенцев
15:36 03.12.2021 (обновлено: 17:04 03.12.2021)
 
В Союзном государстве рассказали, как ответят на санкции против Белоруссии

Госсекретарь Мезенцев: интеграция Минска с Москвой станет ответом на санкции Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместной пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Ответом на новые западные санкции против Белоруссии станет еще большая сплоченность Москвы и Минска и продолжение работы по экономической интеграции, заявил госсекретарь Союзного государства двух стран Дмитрий Мезенцев.

"Санкции экономические — значит, они, естественно, направлены на то, чтобы возможности национальной экономики Белоруссии были таковы, чтобы тот масштабный по объему пакет социальной помощи гражданам, поддержке семей с детьми, который на протяжении многих лет реализуется в Белоруссии, был подвергнут сомнению".

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху
Дмитрий Мезенцев
госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии
Госсекретарь выразил уверенность, что существующее экономическое взаимодействие "позволит обеспечить устойчивость национальной экономики братской страны".
В качестве примера он привел поставки российского газа в Белоруссию.
"Уже подписан протокол о цене на газ на следующий год, льготный и гарантирующий поставки", — напомнил Мезенцев.
Он подчеркнул важность формирования единых производственных цепочек, необходимости ухода от случаев ненужной конкуренции.
"Должны внимательно посмотреть на возможности на новых рынках, пока не освоенных, для нашей совместной продукции", — заключил госсекретарь.
США, Великобритания, Канада и ЕС 2 декабря объявили об очередных санкциях против Белоруссии. Это уже пятый вступивший в силу пакет ограничений после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
12:23
Лукашенко заявил о совместной с Путиным оценке давления на Минск
 
Союзное государствоСШАБелоруссияМоскваСоюзное государствоДмитрий Мезенцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
23:10Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"
22:57Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов
22:53Иван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушке
Лента новостейМолния
В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действияхГенсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей ИзмайловИван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушке