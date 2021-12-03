https://ria.ru/20211203/belorussiya-1762014101.html

В Белоруссии анонсировали экономические контрсанкции против Запада

В Белоруссии анонсировали экономические контрсанкции против Запада - РИА Новости, 03.12.2021

В Белоруссии анонсировали экономические контрсанкции против Запада

Белоруссия в ближайшие дни введет ответные экономические санкции против Запада, заявил премьер-министр Роман Головченко. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:17

2021-12-03T14:17

2021-12-03T14:17

в мире

сша

белоруссия

евросоюз

роман головченко

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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Белоруссия в ближайшие дни введет ответные экономические санкции против Запада, заявил премьер-министр Роман Головченко."Мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны", - приводит слова премьера агентство Sputnik.ЕС в четверг принял новый пакет санкций против Белоруссии, в него включена "Белавиа". Всего в новом списке фигурируют 17 физлиц (в основном, это судьи и сотрудники погранслужб Белоруссии), а также 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761905444.html

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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, роман головченко