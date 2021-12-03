https://ria.ru/20211203/belorussiya-1761982637.html

Белоруссия никогда не станет "как Украина", заявил Лукашенко

Белоруссия никогда не станет "как Украина", заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.12.2021

Белоруссия никогда не станет "как Украина", заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе потребовали от Минска быть "демократическим перспективным как Украина", но в республике ответили, РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:53

2021-12-03T11:53

2021-12-03T12:05

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украина

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе потребовали от Минска быть "демократическим перспективным как Украина", но в республике ответили, что этого никогда не будет."Суммируя все их претензии, а уже от претензий они перешли к более жестким требованиям и ультиматумам, от нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим перспективным развитым государством как Украина". На что четко два назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной", - приводит слова Лукашенко в пятницу госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Проясняется, что это заявление президент сделал на совещании по социально-экономическому развитию страны. По данным издания, Лукашенко объяснил, чего хотят противники Белоруссии, и заметил, что есть каналы, по "которым мы разговариваем".

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741166158.html

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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко