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Белоруссия никогда не станет "как Украина", заявил Лукашенко
Белоруссия никогда не станет "как Украина", заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.12.2021
Белоруссия никогда не станет "как Украина", заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе потребовали от Минска быть "демократическим перспективным как Украина", но в республике ответили, РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:53
2021-12-03T12:05
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе потребовали от Минска быть "демократическим перспективным как Украина", но в республике ответили, что этого никогда не будет."Суммируя все их претензии, а уже от претензий они перешли к более жестким требованиям и ультиматумам, от нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим перспективным развитым государством как Украина". На что четко два назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной", - приводит слова Лукашенко в пятницу госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Проясняется, что это заявление президент сделал на совещании по социально-экономическому развитию страны. По данным издания, Лукашенко объяснил, чего хотят противники Белоруссии, и заметил, что есть каналы, по "которым мы разговариваем".
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
11:53 03.12.2021 (обновлено: 12:05 03.12.2021)
 
Белоруссия никогда не станет "как Украина", заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: Запад потребовал быть "как Украина", но этого никогда не будет

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе потребовали от Минска быть "демократическим перспективным как Украина", но в республике ответили, что этого никогда не будет.
"Суммируя все их претензии, а уже от претензий они перешли к более жестким требованиям и ультиматумам, от нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим перспективным развитым государством как Украина". На что четко два назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной", - приводит слова Лукашенко в пятницу госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Проясняется, что это заявление президент сделал на совещании по социально-экономическому развитию страны. По данным издания, Лукашенко объяснил, чего хотят противники Белоруссии, и заметил, что есть каналы, по "которым мы разговариваем".
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