10:34 03.12.2021 (обновлено: 10:40 03.12.2021)
В Белоруссии возмутились санкциями ЕС и Великобритании против журналистов
Мининформ Белоруссии увидел в санкциях ЕС против журналистов проявление цензуры
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии заявило, что возмущено персональными санкциями ЕС и Великобритании против представителей белорусских СМИ, увидело в этом проявление цензуры и нарушения свободы слова.
"В министерстве информации Республики Беларусь с крайним возмущением восприняли новости о введении ЕС и Великобританией персональных санкций в отношении представителей белорусских СМИ. Причем в этот раз недопустимая практика ограничительных мер и давления помимо руководителей государственных медиа была распространена и на простых журналистов", - говорится в заявлении министерства на его сайте.
Подчеркивается, что "тем самым европейские власти продолжили и без того плохо скрываемый курс на нивелирование общепризнанных стандартов журналистики и укоренение цензуры".
"Полагаем, что подобное сведение счетов с неугодными коллективному Западу средствами массовой информации суверенного государства лишь подчеркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании в отношении провозглашаемых ими принципов свободы слова и выражения мнений", - говорится в заявлении.