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В Белоруссии возмутились санкциями ЕС и Великобритании против журналистов
В Белоруссии возмутились санкциями ЕС и Великобритании против журналистов - РИА Новости, 03.12.2021
В Белоруссии возмутились санкциями ЕС и Великобритании против журналистов
Министерство информации Белоруссии заявило, что возмущено персональными санкциями ЕС и Великобритании против представителей белорусских СМИ, увидело в этом... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:34
2021-12-03T10:40
белоруссия
великобритания
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии заявило, что возмущено персональными санкциями ЕС и Великобритании против представителей белорусских СМИ, увидело в этом проявление цензуры и нарушения свободы слова.Подчеркивается, что "тем самым европейские власти продолжили и без того плохо скрываемый курс на нивелирование общепризнанных стандартов журналистики и укоренение цензуры"."Полагаем, что подобное сведение счетов с неугодными коллективному Западу средствами массовой информации суверенного государства лишь подчеркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании в отношении провозглашаемых ими принципов свободы слова и выражения мнений", - говорится в заявлении.
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белоруссия, великобритания, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире
10:34 03.12.2021 (обновлено: 10:40 03.12.2021)
 
В Белоруссии возмутились санкциями ЕС и Великобритании против журналистов

Мининформ Белоруссии увидел в санкциях ЕС против журналистов проявление цензуры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии заявило, что возмущено персональными санкциями ЕС и Великобритании против представителей белорусских СМИ, увидело в этом проявление цензуры и нарушения свободы слова.
"В министерстве информации Республики Беларусь с крайним возмущением восприняли новости о введении ЕС и Великобританией персональных санкций в отношении представителей белорусских СМИ. Причем в этот раз недопустимая практика ограничительных мер и давления помимо руководителей государственных медиа была распространена и на простых журналистов", - говорится в заявлении министерства на его сайте.
Подчеркивается, что "тем самым европейские власти продолжили и без того плохо скрываемый курс на нивелирование общепризнанных стандартов журналистики и укоренение цензуры".
"Полагаем, что подобное сведение счетов с неугодными коллективному Западу средствами массовой информации суверенного государства лишь подчеркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании в отношении провозглашаемых ими принципов свободы слова и выражения мнений", - говорится в заявлении.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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БелоруссияВеликобританияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВ мире
 
 
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