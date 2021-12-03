https://ria.ru/20211203/belorussiya-1761964191.html

В Белоруссии возмутились санкциями ЕС и Великобритании против журналистов

В Белоруссии возмутились санкциями ЕС и Великобритании против журналистов - РИА Новости, 03.12.2021

В Белоруссии возмутились санкциями ЕС и Великобритании против журналистов

Министерство информации Белоруссии заявило, что возмущено персональными санкциями ЕС и Великобритании против представителей белорусских СМИ, увидело в этом... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:34

2021-12-03T10:34

2021-12-03T10:40

белоруссия

великобритания

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии заявило, что возмущено персональными санкциями ЕС и Великобритании против представителей белорусских СМИ, увидело в этом проявление цензуры и нарушения свободы слова.Подчеркивается, что "тем самым европейские власти продолжили и без того плохо скрываемый курс на нивелирование общепризнанных стандартов журналистики и укоренение цензуры"."Полагаем, что подобное сведение счетов с неугодными коллективному Западу средствами массовой информации суверенного государства лишь подчеркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании в отношении провозглашаемых ими принципов свободы слова и выражения мнений", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211202/volodin-1761912346.html

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белоруссия, великобритания, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире