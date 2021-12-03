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Главе СК доложат о деле подростков, напавших на родителей знакомой
Главе СК доложат о деле подростков, напавших на родителей знакомой - РИА Новости, 03.12.2021
Главе СК доложат о деле подростков, напавших на родителей знакомой
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела подростков, напавших под Смоленском на мать и отчима 14-летней девушки из-за того, РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:50
2021-12-03T18:50
происшествия
смоленская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела подростков, напавших под Смоленском на мать и отчима 14-летней девушки из-за того, что те не пускали её гулять, сообщается на сайте ведомства."Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Смоленской области Уханову А.Ю. доложить о первоначальных результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство семейной пары, организованного их дочерью", - говорится в сообщении.По версии следствия, конфликт между 14-летней девушкой и её родителями произошел в четверг в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района. Как отмечает СК, девушка позвонила знакомому в Десногорск и пожаловалась, что мама и отчим не разрешают ей гулять ночью. Подросток собрал знакомых, они пришли к дому девушки.Около 5 утра подростки зашли в квартиру и напали с ножом на отчима, нанеся ему множественные ножевые ранения в область груди, мать девушки они ранили в руку. Взрослые госпитализированы. Возбуждено дело по факту покушения на убийство по предварительному сговору. Подростков задержали.
https://ria.ru/20211202/ubiystvo-1761784701.html
смоленская область
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происшествия, смоленская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:50 03.12.2021
 
Главе СК доложат о деле подростков, напавших на родителей знакомой

Глава СК Бастрыкину доложат о деле подростков, напавших на мать знакомой под Смоленском

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела подростков, напавших под Смоленском на мать и отчима 14-летней девушки из-за того, что те не пускали её гулять, сообщается на сайте ведомства.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Смоленской области Уханову А.Ю. доложить о первоначальных результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство семейной пары, организованного их дочерью", - говорится в сообщении.
По версии следствия, конфликт между 14-летней девушкой и её родителями произошел в четверг в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района. Как отмечает СК, девушка позвонила знакомому в Десногорск и пожаловалась, что мама и отчим не разрешают ей гулять ночью. Подросток собрал знакомых, они пришли к дому девушки.
Около 5 утра подростки зашли в квартиру и напали с ножом на отчима, нанеся ему множественные ножевые ранения в область груди, мать девушки они ранили в руку. Взрослые госпитализированы. Возбуждено дело по факту покушения на убийство по предварительному сговору. Подростков задержали.
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ПроисшествияСмоленская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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