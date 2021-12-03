Банкир рассказал о разнице в потребительском поведении в городах и селах
Банкир Сивков рассказал о разнице в потребительском поведении жителей городов и сел
© Фото : предоставлено ПАО "АК БАРС" БАНКНовый офис Ак Барс Банка "Лучше"
© Фото : предоставлено ПАО "АК БАРС" БАНК
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жители городов часто порывисты, а селяне спокойнее и более трезво подходят к использованию банковских услуг, рассказал в интервью РИА Новости зампред Россельхозбанка Арташес Сивков.
"Городские жители всегда меньше готовы ждать. Селяне более спокойны, они лояльнее относятся к скорости ответов и получения услуг. При этом, они, как правило, лучше обдумывают свои финансовые шаги – среднестатистический селянин очень точно рассчитывает стоимость кредита и трезво оценивает свои возможности. Горожане зачастую опаздывают с платежами и, как правило, более уверены в том, что смогут рассчитаться с любым кредитом", - считает он.
По его словам, есть также мнение, что в России финансовыми услугами не охвачены пенсионеры или жители удаленных территорий, однако это не так. Сивков отметил, что совсем непокрытых обслуживанием нет: на сегодняшний день вся страна покрыта банковскими услугами.
"В России около 36 миллионов сельских жителей, и мы объективно покрываем 35 миллионов. Есть также другой крупный банк, который покрывает вместе с нами 25 миллионов сельских жителей, но в итоге 10 миллионов человек на сельских территориях мы покрываем самостоятельно", - заключил банкир.