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Банкир рассказал о разнице в потребительском поведении в городах и селах
Банкир рассказал о разнице в потребительском поведении в городах и селах - РИА Новости, 03.12.2021
Банкир рассказал о разнице в потребительском поведении в городах и селах
Жители городов часто порывисты, а селяне спокойнее и более трезво подходят к использованию банковских услуг, рассказал в интервью РИА Новости зампред... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:59
2021-12-03T12:59
экономика
россельхозбанк
жкх
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жители городов часто порывисты, а селяне спокойнее и более трезво подходят к использованию банковских услуг, рассказал в интервью РИА Новости зампред Россельхозбанка Арташес Сивков.По его словам, есть также мнение, что в России финансовыми услугами не охвачены пенсионеры или жители удаленных территорий, однако это не так. Сивков отметил, что совсем непокрытых обслуживанием нет: на сегодняшний день вся страна покрыта банковскими услугами."В России около 36 миллионов сельских жителей, и мы объективно покрываем 35 миллионов. Есть также другой крупный банк, который покрывает вместе с нами 25 миллионов сельских жителей, но в итоге 10 миллионов человек на сельских территориях мы покрываем самостоятельно", - заключил банкир.
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экономика, россельхозбанк, жкх, россия
12:59 03.12.2021
 
Банкир рассказал о разнице в потребительском поведении в городах и селах

Банкир Сивков рассказал о разнице в потребительском поведении жителей городов и сел

© Фото : предоставлено ПАО "АК БАРС" БАНКНовый офис Ак Барс Банка "Лучше"
Новый офис Ак Барс Банка Лучше - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : предоставлено ПАО "АК БАРС" БАНК
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жители городов часто порывисты, а селяне спокойнее и более трезво подходят к использованию банковских услуг, рассказал в интервью РИА Новости зампред Россельхозбанка Арташес Сивков.
"Городские жители всегда меньше готовы ждать. Селяне более спокойны, они лояльнее относятся к скорости ответов и получения услуг. При этом, они, как правило, лучше обдумывают свои финансовые шаги – среднестатистический селянин очень точно рассчитывает стоимость кредита и трезво оценивает свои возможности. Горожане зачастую опаздывают с платежами и, как правило, более уверены в том, что смогут рассчитаться с любым кредитом", - считает он.
По его словам, есть также мнение, что в России финансовыми услугами не охвачены пенсионеры или жители удаленных территорий, однако это не так. Сивков отметил, что совсем непокрытых обслуживанием нет: на сегодняшний день вся страна покрыта банковскими услугами.
"В России около 36 миллионов сельских жителей, и мы объективно покрываем 35 миллионов. Есть также другой крупный банк, который покрывает вместе с нами 25 миллионов сельских жителей, но в итоге 10 миллионов человек на сельских территориях мы покрываем самостоятельно", - заключил банкир.
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