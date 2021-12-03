https://ria.ru/20211203/bank-1761996719.html

Банкир рассказал о разнице в потребительском поведении в городах и селах

Банкир рассказал о разнице в потребительском поведении в городах и селах - РИА Новости, 03.12.2021

Банкир рассказал о разнице в потребительском поведении в городах и селах

Жители городов часто порывисты, а селяне спокойнее и более трезво подходят к использованию банковских услуг, рассказал в интервью РИА Новости зампред... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:59

2021-12-03T12:59

2021-12-03T12:59

экономика

россельхозбанк

жкх

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жители городов часто порывисты, а селяне спокойнее и более трезво подходят к использованию банковских услуг, рассказал в интервью РИА Новости зампред Россельхозбанка Арташес Сивков.По его словам, есть также мнение, что в России финансовыми услугами не охвачены пенсионеры или жители удаленных территорий, однако это не так. Сивков отметил, что совсем непокрытых обслуживанием нет: на сегодняшний день вся страна покрыта банковскими услугами."В России около 36 миллионов сельских жителей, и мы объективно покрываем 35 миллионов. Есть также другой крупный банк, который покрывает вместе с нами 25 миллионов сельских жителей, но в итоге 10 миллионов человек на сельских территориях мы покрываем самостоятельно", - заключил банкир.

https://ria.ru/20211203/finansirovanie-1761980198.html

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экономика, россельхозбанк, жкх, россия