https://ria.ru/20211203/aviabilet-1761941910.html

Россиян начнут отправлять восвояси прямо перед посадкой на самолет

"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов - РИА Новости, 03.12.2021

Россиян начнут отправлять восвояси прямо перед посадкой на самолет

Минтранс скорректировал позицию о необходимости проверки QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от коронавируса, сообщают "Ведомости" со... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T02:44

2021-12-03T02:44

2021-12-03T10:46

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Минтранс скорректировал позицию о необходимости проверки QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от коронавируса, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.Как пишет газета, когда проверка станет обязательной, сертификат нужно будет предъявить только перед регистрацией на рейс.Планируется, что после покупки билета авиакомпания пришлет пассажиру без сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале госуслуг, уведомление о необходимости получить документ.Собеседник издания утверждает, что ведомство представит скорректированную позицию 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы.

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

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общество, госдума рф, министерство транспорта рф (минтранс россии), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19