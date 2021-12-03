https://ria.ru/20211203/arest-1762073635.html
Басманный суд арестовал главу следственного отдела Томской области
Басманный суд арестовал главу следственного отдела Томской области - РИА Новости, 03.12.2021
Басманный суд арестовал главу следственного отдела Томской области
Басманный суд Москвы арестовал руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:37
2021-12-03T17:37
2021-12-03T17:37
происшествия
томская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арефьева Сергея Геннадьевича до 2 февраля 2022 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Арефьева меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано", - рассказал собеседник агентства.По данным СК, Арефьев обвиняется в получении через посредника взятки в особо крупном размере.Отмечалось, что Арефьев занимался делом об уклонении от уплаты налогов руководством одной из местных компаний, взятку от которого он хотел получить в обмен на прекращение дела. Офицер, установило следствие, лично встречался с исполнительным директором компании и требовал взятку, а для передачи денег нашел посредника.После обращения учредителя организации в полицию были назначены еще одни переговоры, но уже с участием оперативно-розыскной группы. В результате Арефьев и посредник были задержаны.
https://ria.ru/20211203/korruptsiya-1762004030.html
томская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, томская область, следственный комитет россии (ск рф)
Басманный суд арестовал главу следственного отдела Томской области
Басманный суд арестовал главу следственного отдела Томской области по делу о коррупции
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Басманный суд Москвы
арестовал руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области
Сергея Арефьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арефьева Сергея Геннадьевича до 2 февраля 2022 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Арефьева меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано", - рассказал собеседник агентства.
По данным СК
, Арефьев обвиняется в получении через посредника взятки в особо крупном размере.
Отмечалось, что Арефьев занимался делом об уклонении от уплаты налогов руководством одной из местных компаний, взятку от которого он хотел получить в обмен на прекращение дела. Офицер, установило следствие, лично встречался с исполнительным директором компании и требовал взятку, а для передачи денег нашел посредника.
После обращения учредителя организации в полицию были назначены еще одни переговоры, но уже с участием оперативно-розыскной группы. В результате Арефьев и посредник были задержаны.