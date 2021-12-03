18:54 03.12.2021 (обновлено: 19:07 03.12.2021)
Встреча Путина и Байдена успокоит обстановку в Европе, считает Антонов
Посол Антонов: встреча Байдена и Путина поможет успокоить разогретую обстановку в Европе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Предстоящие контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена будут способствовать стабилизации двухсторонних отношений и успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе и во всем мире, заявил в пятницу журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Я считаю, что предстоящие контакты двух президентов, о которых было объявлено в Кремле, будут способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всем мире", - сказал Антонов.
Россия делает все возможное для того, чтобы не допустить резкого обострения ситуации в Европе, несмотря на звучащие в ее адрес обвинения в разжигании военного конфликта, заявил Анатолий Антонов.
"Как в старой песне "Хотят ли русские войны" - русские войны не хотят. Кто бы что ни говорил о том, что сейчас делается еще один шаг в Европе на пути военного конфликта, - мы делали и делаем все возможное для того, чтобы не допустить резкого обострения ситуации", - сказал Антонов.