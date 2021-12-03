https://ria.ru/20211203/antonov-1762094286.html

Встреча Путина и Байдена успокоит обстановку в Европе, считает Антонов

Встреча Путина и Байдена успокоит обстановку в Европе, считает Антонов - РИА Новости, 03.12.2021

Встреча Путина и Байдена успокоит обстановку в Европе, считает Антонов

Предстоящие контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена будут способствовать стабилизации двухсторонних отношений и успокоению обстановки,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:54

2021-12-03T18:54

2021-12-03T19:07

в мире

сша

европа

владимир путин

джо байден

анатолий антонов

россия

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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Предстоящие контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена будут способствовать стабилизации двухсторонних отношений и успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе и во всем мире, заявил в пятницу журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Россия делает все возможное для того, чтобы не допустить резкого обострения ситуации в Европе, несмотря на звучащие в ее адрес обвинения в разжигании военного конфликта, заявил Анатолий Антонов."Как в старой песне "Хотят ли русские войны" - русские войны не хотят. Кто бы что ни говорил о том, что сейчас делается еще один шаг в Европе на пути военного конфликта, - мы делали и делаем все возможное для того, чтобы не допустить резкого обострения ситуации", - сказал Антонов.

https://ria.ru/20211203/ushakov-1762049332.html

сша

европа

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в мире, сша, европа, владимир путин, джо байден, анатолий антонов, россия