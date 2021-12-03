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Встреча Путина и Байдена успокоит обстановку в Европе, считает Антонов
Встреча Путина и Байдена успокоит обстановку в Европе, считает Антонов - РИА Новости, 03.12.2021
Встреча Путина и Байдена успокоит обстановку в Европе, считает Антонов
Предстоящие контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена будут способствовать стабилизации двухсторонних отношений и успокоению обстановки,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:54
2021-12-03T19:07
в мире
сша
европа
владимир путин
джо байден
анатолий антонов
россия
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Предстоящие контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена будут способствовать стабилизации двухсторонних отношений и успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе и во всем мире, заявил в пятницу журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Россия делает все возможное для того, чтобы не допустить резкого обострения ситуации в Европе, несмотря на звучащие в ее адрес обвинения в разжигании военного конфликта, заявил Анатолий Антонов."Как в старой песне "Хотят ли русские войны" - русские войны не хотят. Кто бы что ни говорил о том, что сейчас делается еще один шаг в Европе на пути военного конфликта, - мы делали и делаем все возможное для того, чтобы не допустить резкого обострения ситуации", - сказал Антонов.
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в мире, сша, европа, владимир путин, джо байден, анатолий антонов, россия
18:54 03.12.2021 (обновлено: 19:07 03.12.2021)
 
Встреча Путина и Байдена успокоит обстановку в Европе, считает Антонов

Посол Антонов: встреча Байдена и Путина поможет успокоить разогретую обстановку в Европе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Предстоящие контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена будут способствовать стабилизации двухсторонних отношений и успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе и во всем мире, заявил в пятницу журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Я считаю, что предстоящие контакты двух президентов, о которых было объявлено в Кремле, будут способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всем мире", - сказал Антонов.
Россия делает все возможное для того, чтобы не допустить резкого обострения ситуации в Европе, несмотря на звучащие в ее адрес обвинения в разжигании военного конфликта, заявил Анатолий Антонов.
"Как в старой песне "Хотят ли русские войны" - русские войны не хотят. Кто бы что ни говорил о том, что сейчас делается еще один шаг в Европе на пути военного конфликта, - мы делали и делаем все возможное для того, чтобы не допустить резкого обострения ситуации", - сказал Антонов.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
16:17
Ушаков назвал возможные темы переговоров Путина и Байдена
 
В миреСШАЕвропаВладимир ПутинДжо БайденАнатолий АнтоновРоссия
 
 
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