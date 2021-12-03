https://ria.ru/20211203/antarktida-1761946039.html

В Антарктиде начался туристический сезон

В Антарктиде начался туристический сезон - РИА Новости, 03.12.2021

В Антарктиде начался туристический сезон

Первый круизный лайнер с российскими туристами отправится в Антарктиду 20 декабря, рассказал в интервью РИА Новости основатель Клуба полярных путешествий... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T06:07

2021-12-03T06:07

2021-12-03T13:40

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аргентина

новости - туризм

николай савельев

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первый круизный лайнер с российскими туристами отправится в Антарктиду 20 декабря, рассказал в интервью РИА Новости основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.По его словам, этот сезон открылся несколько позже: обычно первые круизы уходят в Антарктиду в начале ноября."В этом году из-за ковидных ограничений, которые действуют в Аргентине, немного отстаем. С 1 ноября их сняли, и антарктический сезон начинается", — добавил Савельев.Он отметил, что в туристический сезон температура в Антарктике в среднем составляет плюс пять, на солнце может доходить и до плюс десяти."Путешественники живут на судне и выходят на берег во время экскурсий, чтобы посмотреть в Антарктике, например, на колонии пингвинов, понаблюдать за леопардами или китами", — рассказал Савельев.Кроме того, отметил он, для туристов устраивают круизы на экспедиционных лодках, посещение полярных станций, полярный каякинг.Читайте интервью полностью >>

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антарктида, москва, аргентина, новости - туризм, николай савельев