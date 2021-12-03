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Туризм
https://ria.ru/20211203/antarktida-1761946039.html
В Антарктиде начался туристический сезон
В Антарктиде начался туристический сезон - РИА Новости, 03.12.2021
В Антарктиде начался туристический сезон
Первый круизный лайнер с российскими туристами отправится в Антарктиду 20 декабря, рассказал в интервью РИА Новости основатель Клуба полярных путешествий... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T06:07
2021-12-03T13:40
туризм
антарктида
москва
аргентина
новости - туризм
николай савельев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первый круизный лайнер с российскими туристами отправится в Антарктиду 20 декабря, рассказал в интервью РИА Новости основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.По его словам, этот сезон открылся несколько позже: обычно первые круизы уходят в Антарктиду в начале ноября."В этом году из-за ковидных ограничений, которые действуют в Аргентине, немного отстаем. С 1 ноября их сняли, и антарктический сезон начинается", — добавил Савельев.Он отметил, что в туристический сезон температура в Антарктике в среднем составляет плюс пять, на солнце может доходить и до плюс десяти."Путешественники живут на судне и выходят на берег во время экскурсий, чтобы посмотреть в Антарктике, например, на колонии пингвинов, понаблюдать за леопардами или китами", — рассказал Савельев.Кроме того, отметил он, для туристов устраивают круизы на экспедиционных лодках, посещение полярных станций, полярный каякинг.Читайте интервью полностью &gt;&gt;
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антарктида, москва, аргентина, новости - туризм, николай савельев
06:07 03.12.2021 (обновлено: 13:40 03.12.2021)
 
В Антарктиде начался туристический сезон

Глава клуба путешествий Савельев рассказал о начале туристического сезона в Антарктиде

© РИА Новости / Никита Назаров / Перейти в фотобанкДрейфующий айсберг в Антарктиде
Дрейфующий айсберг в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Никита Назаров
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первый круизный лайнер с российскими туристами отправится в Антарктиду 20 декабря, рассказал в интервью РИА Новости основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.

"В Арктике и на Северном полюсе сезон открывается в июне и длится до конца лета. В Антарктике это ноябрь — февраль и часть марта. Мы уже дали старт. Сейчас наше экспедиционное судно "Си Спирит" стоит у Канарских островов, после направится в Аргентину и оттуда с туристами 20 декабря пойдет в Антарктику", — сказал он.

По его словам, этот сезон открылся несколько позже: обычно первые круизы уходят в Антарктиду в начале ноября.
"В этом году из-за ковидных ограничений, которые действуют в Аргентине, немного отстаем. С 1 ноября их сняли, и антарктический сезон начинается", — добавил Савельев.
Он отметил, что в туристический сезон температура в Антарктике в среднем составляет плюс пять, на солнце может доходить и до плюс десяти.
"Путешественники живут на судне и выходят на берег во время экскурсий, чтобы посмотреть в Антарктике, например, на колонии пингвинов, понаблюдать за леопардами или китами", — рассказал Савельев.
Кроме того, отметил он, для туристов устраивают круизы на экспедиционных лодках, посещение полярных станций, полярный каякинг.
Читайте интервью полностью >>
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