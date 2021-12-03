12:26 03.12.2021 (обновлено: 21:29 03.12.2021)
"Золотые хиты": у группы The Hatters вышел новый альбом
"Золотые хиты": у группы The Hatters вышел новый альбом
© Фото предоставлено пресс-службой The HattersThe Hatters
© Фото предоставлено пресс-службой The Hatters
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участники группы The Hatters представили в Сети альбом "Golden Hits" ("Золотые хиты"). Но это не сборник лучших композиций "Шляпников", а новая студийная работа. О том, чем этот релиз отличается от предыдущих вокалист и скрипач Юрий Музыченко и аккордеонист Павел Личадеев рассказали РИА Новости.
В этот раз, по словам, музыкантов их целью было создать совершенно новую музыку. В этом группе помог саундпродюсер Денис Колесников, который ранее писал хиты для L'One, Филиппа Киркорова, групп ХЛЕБ, Little Big и многих других.
© Фото предоставлено пресс-службой The HattersThe Hatters
© Фото предоставлено пресс-службой The Hatters
The Hatters
Темой нового альбома, в который вошло 11 композиций, стали любовь и добро. Музыканты уверенно заявляют, что в "Золотых хитах" нет "ни одной негативной и депрессивной песни". Каждая мелодия мотивирует слушателей двигаться только вперед и не думать о плохом.
"Нам важно было об этом сказать сейчас, потому что дальше нам это будет просто неинтересно", — сказал Юрий Музыченко.
И хотя в песнях все также бодро звучат скрипка и аккордеон, от некоторых привычных элементов музыканты отказались. Как, например, от оркестровых аранжировок и прежнего "рашн стайл"-звучания.
© Фото предоставлено пресс-службой The HattersThe Hatters
1 из 2
The Hatters
© Фото предоставлено пресс-службой The Hatters
© Фото предоставлено пресс-службой The HattersThe Hatters
2 из 2
The Hatters
© Фото предоставлено пресс-службой The Hatters
1 из 2
The Hatters
© Фото предоставлено пресс-службой The Hatters
2 из 2
The Hatters
© Фото предоставлено пресс-службой The Hatters
В "Золотых хитах" The Hatters максимально "очистили" мелодику от лишних звуков, чтобы песни были понятны и тронули каждого слушателя. Акцент в этот раз сделан на французской электронике, фанке и техно.
По мнению Павла Личадеева, в альбоме особенно важна песня "Приворожила".
"Мы дали себе волю и сделали то, что хотели, не ориентируясь на каике-то тренды, на моду. Мы даже не думали о том, как это будет исполняться вживую. В этой песне нас ничего не держало", — пояснил музыкант.
© Фото предоставлено пресс-службой The HattersThe Hatters
© Фото предоставлено пресс-службой The Hatters
The Hatters
Вокалист The Hatters самой любимой назвал композицию "Слова", которая возникла случайно, но в нужный момент.
"Мы не работали над этой песней неделю-две. Это тот самый случай, когда "я в моменте". То есть мы успели поймать супер-мега мгновение в наших чувствах и законсервировать их в музыкальном произведении", — поделился Юрий Музыченко.
Новые песни можно послушать на многих цифровых платформах или вживую — на концерте The Hatters в Москве, который состоится 10 декабря в одном из столичных клубов в COVID-free формате.