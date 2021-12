https://ria.ru/20211203/album-1761900149.html

"Золотые хиты": у группы The Hatters вышел новый альбом

2021-12-03T12:26

2021-12-03T12:26

2021-12-03T21:29

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участники группы The Hatters представили в Сети альбом "Golden Hits" ("Золотые хиты"). Но это не сборник лучших композиций "Шляпников", а новая студийная работа. О том, чем этот релиз отличается от предыдущих вокалист и скрипач Юрий Музыченко и аккордеонист Павел Личадеев рассказали РИА Новости. В этот раз, по словам, музыкантов их целью было создать совершенно новую музыку. В этом группе помог саундпродюсер Денис Колесников, который ранее писал хиты для L'One, Филиппа Киркорова, групп ХЛЕБ, Little Big и многих других.Темой нового альбома, в который вошло 11 композиций, стали любовь и добро. Музыканты уверенно заявляют, что в "Золотых хитах" нет "ни одной негативной и депрессивной песни". Каждая мелодия мотивирует слушателей двигаться только вперед и не думать о плохом.И хотя в песнях все также бодро звучат скрипка и аккордеон, от некоторых привычных элементов музыканты отказались. Как, например, от оркестровых аранжировок и прежнего "рашн стайл"-звучания. В "Золотых хитах" The Hatters максимально "очистили" мелодику от лишних звуков, чтобы песни были понятны и тронули каждого слушателя. Акцент в этот раз сделан на французской электронике, фанке и техно.По мнению Павла Личадеева, в альбоме особенно важна песня "Приворожила".Вокалист The Hatters самой любимой назвал композицию "Слова", которая возникла случайно, но в нужный момент. Новые песни можно послушать на многих цифровых платформах или вживую — на концерте The Hatters в Москве, который состоится 10 декабря в одном из столичных клубов в COVID-free формате.

