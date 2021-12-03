Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов по итогам акции "Сохраним лес"
Нижегородская область вошла в пятерку лучших регионов по итогам акции "Сохраним лес"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Нижегородская область вошла в пятерку лучших регионов России по результатам акции "Сохраним лес", заявил глава региона Глеб Никитин.
"В этом году в регионе высажено 2,6 миллиона саженцев хвойных деревьев. Акция объединила более 2 тысяч неравнодушных нижегородцев. Их усилия позволили региону показать один из лучших результатов по стране и войти в ТОП-5", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области поблагодарил всех, кто принимал активное участие во всероссийской акции "Сохраним лес". Ее организаторами выступали Минприроды РФ, Рослесхоз, АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти". В Нижегородской области – Минлесхоз.
"Всероссийская акция "Сохраним лес" стала очень важным мероприятием национального проекта "Экология". Такие акции позволяют не просто высадить деревья и помочь природе, но и привлечь внимание к проблемам экологии",- добавил губернатор Нижегородской области. Он подчеркнул, что обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов — одна из важнейших целей входящего в нацпроект федерального проекта "Сохранение лесов".
Помимо Нижегородской области, в ТОП-5 регионов, лидирующих по итогам акции, вошли Белгородская, Ленинградская, Тюменская области и Алтайский край. Акция объединила 1,3 миллиона россиян в 85 регионах страны.
"Нижегородская область – один из первых регионов в России, в котором стартовала акция "Сохраним лес". Следует отметить, что у нас также активно проводятся лесовосстановительные работы. Ежегодно на территории земель лесного фонда Нижегородской области лесовосстановление выполняется, в среднем, на площади 13,5 тысячи гектаров", - сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.
В региональном Минлесхозе также сообщили, что Нижний Новгород вошел в топ-10 городов по количеству команд-участниц экологической онлайн-игры "Эко-квиз", проводимой в рамках акции. Нижегородская команда "А где здесь выход?" заняла шестое место из 377.