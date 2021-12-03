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Нижегородская область
https://ria.ru/20211203/aktsiya-1762029800.html
Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов по итогам акции "Сохраним лес"
Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов по итогам акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 03.12.2021
Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов по итогам акции "Сохраним лес"
Нижегородская область вошла в пятерку лучших регионов России по результатам акции "Сохраним лес", заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:24
2021-12-03T15:24
нижегородская область
общество
нижегородская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
глеб никитин
ано "национальные приоритеты"
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Нижегородская область вошла в пятерку лучших регионов России по результатам акции "Сохраним лес", заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области поблагодарил всех, кто принимал активное участие во всероссийской акции "Сохраним лес". Ее организаторами выступали Минприроды РФ, Рослесхоз, АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти". В Нижегородской области – Минлесхоз."Всероссийская акция "Сохраним лес" стала очень важным мероприятием национального проекта "Экология". Такие акции позволяют не просто высадить деревья и помочь природе, но и привлечь внимание к проблемам экологии",- добавил губернатор Нижегородской области. Он подчеркнул, что обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов — одна из важнейших целей входящего в нацпроект федерального проекта "Сохранение лесов".Помимо Нижегородской области, в ТОП-5 регионов, лидирующих по итогам акции, вошли Белгородская, Ленинградская, Тюменская области и Алтайский край. Акция объединила 1,3 миллиона россиян в 85 регионах страны."Нижегородская область – один из первых регионов в России, в котором стартовала акция "Сохраним лес". Следует отметить, что у нас также активно проводятся лесовосстановительные работы. Ежегодно на территории земель лесного фонда Нижегородской области лесовосстановление выполняется, в среднем, на площади 13,5 тысячи гектаров", - сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.В региональном Минлесхозе также сообщили, что Нижний Новгород вошел в топ-10 городов по количеству команд-участниц экологической онлайн-игры "Эко-квиз", проводимой в рамках акции. Нижегородская команда "А где здесь выход?" заняла шестое место из 377.
https://ria.ru/20211129/arzamas-1761250081.html
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общество, нижегородская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), глеб никитин, ано "национальные приоритеты", россия
15:24 03.12.2021
 
Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов по итогам акции "Сохраним лес"

Нижегородская область вошла в пятерку лучших регионов по итогам акции "Сохраним лес"

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкВид на историческую часть Нижнего Новгорода
Вид на историческую часть Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Олег Золото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Нижегородская область вошла в пятерку лучших регионов России по результатам акции "Сохраним лес", заявил глава региона Глеб Никитин.
"В этом году в регионе высажено 2,6 миллиона саженцев хвойных деревьев. Акция объединила более 2 тысяч неравнодушных нижегородцев. Их усилия позволили региону показать один из лучших результатов по стране и войти в ТОП-5", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области поблагодарил всех, кто принимал активное участие во всероссийской акции "Сохраним лес". Ее организаторами выступали Минприроды РФ, Рослесхоз, АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти". В Нижегородской области – Минлесхоз.
"Всероссийская акция "Сохраним лес" стала очень важным мероприятием национального проекта "Экология". Такие акции позволяют не просто высадить деревья и помочь природе, но и привлечь внимание к проблемам экологии",- добавил губернатор Нижегородской области. Он подчеркнул, что обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов — одна из важнейших целей входящего в нацпроект федерального проекта "Сохранение лесов".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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Помимо Нижегородской области, в ТОП-5 регионов, лидирующих по итогам акции, вошли Белгородская, Ленинградская, Тюменская области и Алтайский край. Акция объединила 1,3 миллиона россиян в 85 регионах страны.
"Нижегородская область – один из первых регионов в России, в котором стартовала акция "Сохраним лес". Следует отметить, что у нас также активно проводятся лесовосстановительные работы. Ежегодно на территории земель лесного фонда Нижегородской области лесовосстановление выполняется, в среднем, на площади 13,5 тысячи гектаров", - сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.
В региональном Минлесхозе также сообщили, что Нижний Новгород вошел в топ-10 городов по количеству команд-участниц экологической онлайн-игры "Эко-квиз", проводимой в рамках акции. Нижегородская команда "А где здесь выход?" заняла шестое место из 377.
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Нижегородская областьОбществоНижегородская областьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Глеб НикитинАНО "Национальные приоритеты"Россия
 
 
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