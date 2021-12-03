https://ria.ru/20211203/aktsiya-1762029800.html

Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов по итогам акции "Сохраним лес"

Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов по итогам акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 03.12.2021

Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов по итогам акции "Сохраним лес"

Нижегородская область вошла в пятерку лучших регионов России по результатам акции "Сохраним лес", заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:24

2021-12-03T15:24

2021-12-03T15:24

нижегородская область

общество

нижегородская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

глеб никитин

ано "национальные приоритеты"

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Нижегородская область вошла в пятерку лучших регионов России по результатам акции "Сохраним лес", заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области поблагодарил всех, кто принимал активное участие во всероссийской акции "Сохраним лес". Ее организаторами выступали Минприроды РФ, Рослесхоз, АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти". В Нижегородской области – Минлесхоз."Всероссийская акция "Сохраним лес" стала очень важным мероприятием национального проекта "Экология". Такие акции позволяют не просто высадить деревья и помочь природе, но и привлечь внимание к проблемам экологии",- добавил губернатор Нижегородской области. Он подчеркнул, что обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов — одна из важнейших целей входящего в нацпроект федерального проекта "Сохранение лесов".Помимо Нижегородской области, в ТОП-5 регионов, лидирующих по итогам акции, вошли Белгородская, Ленинградская, Тюменская области и Алтайский край. Акция объединила 1,3 миллиона россиян в 85 регионах страны."Нижегородская область – один из первых регионов в России, в котором стартовала акция "Сохраним лес". Следует отметить, что у нас также активно проводятся лесовосстановительные работы. Ежегодно на территории земель лесного фонда Нижегородской области лесовосстановление выполняется, в среднем, на площади 13,5 тысячи гектаров", - сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.В региональном Минлесхозе также сообщили, что Нижний Новгород вошел в топ-10 городов по количеству команд-участниц экологической онлайн-игры "Эко-квиз", проводимой в рамках акции. Нижегородская команда "А где здесь выход?" заняла шестое место из 377.

https://ria.ru/20211129/arzamas-1761250081.html

https://ria.ru/20211201/kompleks-1761697634.html

нижегородская область

россия

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общество, нижегородская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), глеб никитин, ано "национальные приоритеты", россия