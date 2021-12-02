https://ria.ru/20211202/zhurnalistika-1761902477.html
Настоящей журналистики осталось мало, заявил Познер
Настоящей журналистики осталось мало, заявил Познер - РИА Новости, 02.12.2021
Настоящей журналистики осталось мало, заявил Познер
Телеведущий программы Первого канала Владимир Познер считает, что настоящей журналистики в современном мире очень мало, журналистика сводится к позиции за... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:40
2021-12-02T18:40
2021-12-02T18:40
общество
журналистика
владимир познер
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Телеведущий программы Первого канала Владимир Познер считает, что настоящей журналистики в современном мире очень мало, журналистика сводится к позиции за власть или против."Конечно, журналистика существует, хотя она существует сегодня в неприглядном виде, потому что у нас журналистика сводится (к выбору – ред.) либо за, либо против. Либо за Путина, либо против Путина. Либо за власть, либо против власти", - сказал Познер на международной ярмарке non/fictionN23.По его мнению, журналистика должна информировать, давать читателю или слушателю или зрителю информацию: "Вот это, это и это, а сами решайте, что вам кажется правильным". "К сожалению, пропаганды очень много, настоящей журналистики очень мало", - заключил Познер.
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общество, журналистика, владимир познер
Настоящей журналистики осталось мало, заявил Познер
Телеведущий Познер: современная журналистика сводится к позиции за власть или против
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Телеведущий программы Первого канала Владимир Познер
считает, что настоящей журналистики в современном мире очень мало, журналистика сводится к позиции за власть или против.
"Конечно, журналистика существует, хотя она существует сегодня в неприглядном виде, потому что у нас журналистика сводится (к выбору – ред.) либо за, либо против. Либо за Путина, либо против Путина. Либо за власть, либо против власти", - сказал Познер на международной ярмарке non/fictionN23.
По его мнению, журналистика должна информировать, давать читателю или слушателю или зрителю информацию: "Вот это, это и это, а сами решайте, что вам кажется правильным". "К сожалению, пропаганды очень много, настоящей журналистики очень мало", - заключил Познер.