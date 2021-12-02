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В Липецке при падении мостового крана погибла женщина-машинист

В Липецке при падении мостового крана погибла женщина-машинист - РИА Новости, 02.12.2021

В Липецке при падении мостового крана погибла женщина-машинист

Женщина-машинист погибла в результате падения мостового крана на территории конвертерного цеха Новолипецкого металлургического комбината, сообщает в четверг... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T07:47

2021-12-02T07:47

2021-12-02T07:47

происшествия

новолипецкий металлургический комбинат

воронеж

липецк

липецкая область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Женщина-машинист погибла в результате падения мостового крана на территории конвертерного цеха Новолипецкого металлургического комбината, сообщает в четверг управление СК РФ по региону.По факту гибели машиниста крана проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за безопасность работников на производстве.Свою проверку по факту случившегося начала и прокуратура."Прокуратура Липецкой области организовала проверку в связи с инцидентом на НЛМК, связанном с обрушением внутрицехового крана. На место происшествия выехал прокурор Левобережного района Липецка, экстренные службы, следователи", - сообщает надзорное ведомство.За две с небольшим недели это уже второй крупный инцидент на НЛМК. В 21.14 мск 14 ноября произошел взрыв на складе коксохимического цеха комбината. В результате обрушилась кровля по всему периметру, пострадал один рабочий - женщина, которую извлекли из-под завалов и госпитализировали в ожоговый центр. Состояние пострадавшей оценивалось как тяжелое, женщина спустя несколько дней скончалась в реанимации.

https://ria.ru/20211201/kuzbass-1761716507.html

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происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, воронеж, липецк, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), россия