В Липецке при падении мостового крана погибла женщина-машинист
В Липецке при падении мостового крана на НЛМК погибла женщина-машинист
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Женщина-машинист погибла в результате падения мостового крана на территории конвертерного цеха Новолипецкого металлургического комбината, сообщает в четверг управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, вечером 1 декабря 2021 года при выполнении погрузочных работ на территории конвертерного цеха произошло падение мостового крана. В результате падения 29-летняя машинист, находившаяся в кабине, получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
По факту гибели машиниста крана проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за безопасность работников на производстве.
Свою проверку по факту случившегося начала и прокуратура.
"Прокуратура Липецкой области организовала проверку в связи с инцидентом на НЛМК, связанном с обрушением внутрицехового крана. На место происшествия выехал прокурор Левобережного района Липецка, экстренные службы, следователи", - сообщает надзорное ведомство.
За две с небольшим недели это уже второй крупный инцидент на НЛМК. В 21.14 мск 14 ноября произошел взрыв на складе коксохимического цеха комбината. В результате обрушилась кровля по всему периметру, пострадал один рабочий - женщина, которую извлекли из-под завалов и госпитализировали в ожоговый центр. Состояние пострадавшей оценивалось как тяжелое, женщина спустя несколько дней скончалась в реанимации.