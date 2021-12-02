"Убежит в женском платье". Судьба Зеленского предрешена?

19:51 02.12.2021 (обновлено: 20:55 02.12.2021)
"Оторван от реальности". Раскрыты три сценария ухода Зеленского с поста
Экс-депутат Рады Бродский представил три варианта ухода Зеленского из власти
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Михаил Бродский предположил, какое политическое будущее ждет президента Украины Владимира Зеленского.
"Два с половиной года пройдут быстро, и Владимиру Зеленскому пора подумать, как он будет уходить с должности: с достоинством, под аплодисменты нации, с поникшей головой или же убегать в женском платье, как Керенский", — написал он в статье для интернет-портала "Гордон".
По мнению политика, выступление украинского лидера во время пресс-марафона показало, что он "очень сильно оторван от реалий" и находится "в космосе". Это в ближайшем будущем вызовет неминуемое падение его рейтинга и лишит всякой возможности переизбраться на следующий срок, полагает он.
"В нашей нынешней ситуации, когда разрушена институционная память власти, госсектор парализован <…>, а политику парламента определяют кухарки и лифтеры, турбулентность главного бенефициара власти означает турбулентность для всей страны", — заключил экс-парламентарий.
Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря государственном перевороте в стране, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. По его словам, в этом участвуют граждане Украины и России. Служба безопасности Украины в понедельник возбудила уголовное дело. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что Россия никогда таким не занимается.
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