Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/zelenskiy-1761915419.html
"Убежит в женском платье". Судьба Зеленского предрешена?
"Оторван от реальности". Раскрыты три сценария ухода Зеленского с поста - РИА Новости, 02.12.2021
"Убежит в женском платье". Судьба Зеленского предрешена?
Бывший депутат Верховной рады Михаил Бродский предположил, какое политическое будущее ждет президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:51
2021-12-02T20:55
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_a3f9d5f7b1fb3cd8b7c369aee5d6987a.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Михаил Бродский предположил, какое политическое будущее ждет президента Украины Владимира Зеленского."Два с половиной года пройдут быстро, и Владимиру Зеленскому пора подумать, как он будет уходить с должности: с достоинством, под аплодисменты нации, с поникшей головой или же убегать в женском платье, как Керенский", — написал он в статье для интернет-портала "Гордон".По мнению политика, выступление украинского лидера во время пресс-марафона показало, что он "очень сильно оторван от реалий" и находится "в космосе". Это в ближайшем будущем вызовет неминуемое падение его рейтинга и лишит всякой возможности переизбраться на следующий срок, полагает он. "В нашей нынешней ситуации, когда разрушена институционная память власти, госсектор парализован &lt;…&gt;, а политику парламента определяют кухарки и лифтеры, турбулентность главного бенефициара власти означает турбулентность для всей страны", — заключил экс-парламентарий. Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря государственном перевороте в стране, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. По его словам, в этом участвуют граждане Украины и России. Служба безопасности Украины в понедельник возбудила уголовное дело. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что Россия никогда таким не занимается.
https://ria.ru/20211126/ukraina-1760944945.html
https://ria.ru/20211202/pozor-1761741500.html
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_97621c62cd9060459233bf8ed59c7795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
19:51 02.12.2021 (обновлено: 20:55 02.12.2021)
 
"Оторван от реальности". Раскрыты три сценария ухода Зеленского с поста

Экс-депутат Рады Бродский представил три варианта ухода Зеленского из власти

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Михаил Бродский предположил, какое политическое будущее ждет президента Украины Владимира Зеленского.
"Два с половиной года пройдут быстро, и Владимиру Зеленскому пора подумать, как он будет уходить с должности: с достоинством, под аплодисменты нации, с поникшей головой или же убегать в женском платье, как Керенский", — написал он в статье для интернет-портала "Гордон".
Пресс-марафон с участием Президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 18:36
"Я не Янукович — не убегу". Кто готовит новый госпереворот на Украине
По мнению политика, выступление украинского лидера во время пресс-марафона показало, что он "очень сильно оторван от реалий" и находится "в космосе". Это в ближайшем будущем вызовет неминуемое падение его рейтинга и лишит всякой возможности переизбраться на следующий срок, полагает он.
"В нашей нынешней ситуации, когда разрушена институционная память власти, госсектор парализован <…>, а политику парламента определяют кухарки и лифтеры, турбулентность главного бенефициара власти означает турбулентность для всей страны", — заключил экс-парламентарий.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
03:01
"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря государственном перевороте в стране, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. По его словам, в этом участвуют граждане Украины и России. Служба безопасности Украины в понедельник возбудила уголовное дело. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что Россия никогда таким не занимается.
Листовки участников митинга против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во Львове - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 08:00
Тайный сговор. Воры в законе и олигархи пошли против Зеленского
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с Крымом
03:22Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
03:19Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБ
03:15Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
Лента новостейМолния
В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с КрымомДед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый годЭкс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБФинансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банкеМинздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией