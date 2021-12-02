https://ria.ru/20211202/zelenskiy-1761915419.html

"Убежит в женском платье". Судьба Зеленского предрешена?

"Оторван от реальности". Раскрыты три сценария ухода Зеленского с поста - РИА Новости, 02.12.2021

"Убежит в женском платье". Судьба Зеленского предрешена?

Бывший депутат Верховной рады Михаил Бродский предположил, какое политическое будущее ждет президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:51

2021-12-02T19:51

2021-12-02T20:55

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Михаил Бродский предположил, какое политическое будущее ждет президента Украины Владимира Зеленского."Два с половиной года пройдут быстро, и Владимиру Зеленскому пора подумать, как он будет уходить с должности: с достоинством, под аплодисменты нации, с поникшей головой или же убегать в женском платье, как Керенский", — написал он в статье для интернет-портала "Гордон".По мнению политика, выступление украинского лидера во время пресс-марафона показало, что он "очень сильно оторван от реалий" и находится "в космосе". Это в ближайшем будущем вызовет неминуемое падение его рейтинга и лишит всякой возможности переизбраться на следующий срок, полагает он. "В нашей нынешней ситуации, когда разрушена институционная память власти, госсектор парализован <…>, а политику парламента определяют кухарки и лифтеры, турбулентность главного бенефициара власти означает турбулентность для всей страны", — заключил экс-парламентарий. Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря государственном перевороте в стране, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. По его словам, в этом участвуют граждане Украины и России. Служба безопасности Украины в понедельник возбудила уголовное дело. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что Россия никогда таким не занимается.

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760944945.html

https://ria.ru/20211202/pozor-1761741500.html

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины