https://ria.ru/20211202/zelenskiy-1761742880.html

"Орудие в руках Путина": Зеленский приготовился отдать России Харьков и Одессу

"Орудие в руках Путина": в Киеве обвинили Зеленского в работе на Кремль - РИА Новости, 02.12.2021

"Орудие в руках Путина": Зеленский приготовился отдать России Харьков и Одессу

Журналист Виталий Портников в колонке для Espreso заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского выгодна его российскому коллеге Владимиру Путину. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T03:50

2021-12-02T03:50

2021-12-02T03:50

в мире

украина

киев

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761635821_0:82:1693:1034_1920x0_80_0_0_84495f24d329133bb498a343949de923.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Журналист Виталий Портников в колонке для Espreso заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского выгодна его российскому коллеге Владимиру Путину.Ранее украинский лидер, озвучивая послание Раде, заявил, что не боится прямого диалога с Россией.По мнению журналиста, в прямых переговорах Путина и Зеленского нет смысла, так как президент России не планирует обсуждать с ним Крым и Донбасс, и якобы вовсе хочет обсуждать Украину не с Зеленским, а с президентом США Джо Байденом.Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что подвижек по подготовке встречи двух президентов пока нет. По его словам, одно из основных препятствий для такой встречи — невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям.Сам Путин на прямой линии в июле отметил, что ему не о чем разговаривать с Зеленским после того, как тот "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом российский лидер уточнил, что он не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".

https://ria.ru/20211202/pozor-1761741500.html

украина

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, россия, виталий портников