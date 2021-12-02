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"Орудие в руках Путина": Зеленский приготовился отдать России Харьков и Одессу
"Орудие в руках Путина": в Киеве обвинили Зеленского в работе на Кремль - РИА Новости, 02.12.2021
"Орудие в руках Путина": Зеленский приготовился отдать России Харьков и Одессу
Журналист Виталий Портников в колонке для Espreso заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского выгодна его российскому коллеге Владимиру Путину. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T03:50
2021-12-02T03:50
в мире
украина
киев
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Журналист Виталий Портников в колонке для Espreso заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского выгодна его российскому коллеге Владимиру Путину.Ранее украинский лидер, озвучивая послание Раде, заявил, что не боится прямого диалога с Россией.По мнению журналиста, в прямых переговорах Путина и Зеленского нет смысла, так как президент России не планирует обсуждать с ним Крым и Донбасс, и якобы вовсе хочет обсуждать Украину не с Зеленским, а с президентом США Джо Байденом.Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что подвижек по подготовке встречи двух президентов пока нет. По его словам, одно из основных препятствий для такой встречи — невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям.Сам Путин на прямой линии в июле отметил, что ему не о чем разговаривать с Зеленским после того, как тот "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом российский лидер уточнил, что он не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, россия, виталий портников
03:50 02.12.2021
 
"Орудие в руках Путина": в Киеве обвинили Зеленского в работе на Кремль

Журналист Портников: действия Зеленского помогут России захватить Харьков и Одессу

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Журналист Виталий Портников в колонке для Espreso заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского выгодна его российскому коллеге Владимиру Путину.
Ранее украинский лидер, озвучивая послание Раде, заявил, что не боится прямого диалога с Россией.

"Зачем Зеленский это делает, я даже обсуждать не хочу. Глава государства патологически не обучаем, даже когда он перестанет быть президентом Украины, он так и не поймет, чем должен был заниматься на этой должности", — заявил Портников.

По мнению журналиста, в прямых переговорах Путина и Зеленского нет смысла, так как президент России не планирует обсуждать с ним Крым и Донбасс, и якобы вовсе хочет обсуждать Украину не с Зеленским, а с президентом США Джо Байденом.

"Вопрос в том, что безответственные разговоры об этих переговорах под аплодисменты обезумевших поклонников президента — это прямой путь к дальнейшей дестабилизации страны. К тому, чтобы облегчить Путину задачу захвата Мариуполя, Харькова, Одессы. В этом контексте Зеленский выглядит просто орудием в умелых руках Путина. Хотелось бы надеяться, что слепым", — заключил Портников.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что подвижек по подготовке встречи двух президентов пока нет. По его словам, одно из основных препятствий для такой встречи — невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям.
Сам Путин на прямой линии в июле отметил, что ему не о чем разговаривать с Зеленским после того, как тот "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом российский лидер уточнил, что он не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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В миреУкраинаКиевСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссияВиталий Портников
 
 
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