"Орудие в руках Путина": Зеленский приготовился отдать России Харьков и Одессу

"Орудие в руках Путина": в Киеве обвинили Зеленского в работе на Кремль
Журналист Портников: действия Зеленского помогут России захватить Харьков и Одессу
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Журналист Виталий Портников в колонке для Espreso заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского выгодна его российскому коллеге Владимиру Путину.
Ранее украинский лидер, озвучивая послание Раде, заявил, что не боится прямого диалога с Россией.
"Зачем Зеленский это делает, я даже обсуждать не хочу. Глава государства патологически не обучаем, даже когда он перестанет быть президентом Украины, он так и не поймет, чем должен был заниматься на этой должности", — заявил Портников.
По мнению журналиста, в прямых переговорах Путина и Зеленского нет смысла, так как президент России не планирует обсуждать с ним Крым и Донбасс, и якобы вовсе хочет обсуждать Украину не с Зеленским, а с президентом США Джо Байденом.
"Вопрос в том, что безответственные разговоры об этих переговорах под аплодисменты обезумевших поклонников президента — это прямой путь к дальнейшей дестабилизации страны. К тому, чтобы облегчить Путину задачу захвата Мариуполя, Харькова, Одессы. В этом контексте Зеленский выглядит просто орудием в умелых руках Путина. Хотелось бы надеяться, что слепым", — заключил Портников.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что подвижек по подготовке встречи двух президентов пока нет. По его словам, одно из основных препятствий для такой встречи — невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям.
Сам Путин на прямой линии в июле отметил, что ему не о чем разговаривать с Зеленским после того, как тот "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом российский лидер уточнил, что он не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".