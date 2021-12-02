10:37 02.12.2021 (обновлено: 10:48 02.12.2021)
III Всероссийская конференция "Редкий случай"
6 декабря в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится II Всероссийская мультимедийная конференция "Редкий случай", посвященная диагностике, лечению и вакцинопрофилактике редких болезней.
Участники:
- академик РАН, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- директор Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П Бочкова Министерства образования и науки Российской Федерации, главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН Сергей КУЦЕВ;
- руководитель отдела орфанных болезней и профилактики инвалидизирующих заболеваний НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Нато ВАШАКМАДЗЕ;
- заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ и лабораторией селективного скрининга Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П Бочкова Министерства образования и науки Российской Федерации, председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний Екатерина ЗАХАРОВА;
- директор Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева, заведующий кафедрой внутренних, профессиональных болезней и ревматологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Сергей МОИСЕЕВ.
В рамках конференции будет освещена история искусственного интеллекта в здравоохранении, в том числе в сфере орфанных болезней. Какие возможности и риски несет развитие технологий? Можно ли улучшить качество жизни пациентов, используя новейшие технологии? Как не навредить достижениями науки реальному больному?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- академик РАН, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- директор Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П Бочкова Министерства образования и науки Российской Федерации, главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН Сергей КУЦЕВ;
- руководитель отдела орфанных болезней и профилактики инвалидизирующих заболеваний НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Нато ВАШАКМАДЗЕ;
- заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ и лабораторией селективного скрининга Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П Бочкова Министерства образования и науки Российской Федерации, председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний Екатерина ЗАХАРОВА;
- директор Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева, заведующий кафедрой внутренних, профессиональных болезней и ревматологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Сергей МОИСЕЕВ.
В рамках конференции будет освещена история искусственного интеллекта в здравоохранении, в том числе в сфере орфанных болезней. Какие возможности и риски несет развитие технологий? Можно ли улучшить качество жизни пациентов, используя новейшие технологии? Как не навредить достижениями науки реальному больному?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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