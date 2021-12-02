https://ria.ru/20211202/zdravookhranenie-1761763661.html

III Всероссийская конференция "Редкий случай"

III Всероссийская конференция "Редкий случай" - РИА Новости, 02.12.2021

III Всероссийская конференция "Редкий случай"

6 декабря в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится II Всероссийская мультимедийная конференция "Редкий случай", посвященная диагностике, лечению и вакцинопрофилактике редких болезней.

2021-12-02T10:37

2021-12-02T10:37

2021-12-02T10:48

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Участники:- академик РАН, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;- директор Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П Бочкова Министерства образования и науки Российской Федерации, главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН Сергей КУЦЕВ;- руководитель отдела орфанных болезней и профилактики инвалидизирующих заболеваний НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Нато ВАШАКМАДЗЕ;- заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ и лабораторией селективного скрининга Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П Бочкова Министерства образования и науки Российской Федерации, председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний Екатерина ЗАХАРОВА;- директор Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева, заведующий кафедрой внутренних, профессиональных болезней и ревматологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Сергей МОИСЕЕВ.В рамках конференции будет освещена история искусственного интеллекта в здравоохранении, в том числе в сфере орфанных болезней. Какие возможности и риски несет развитие технологий? Можно ли улучшить качество жизни пациентов, используя новейшие технологии? Как не навредить достижениями науки реальному больному?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы