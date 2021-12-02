https://ria.ru/20211202/zarplata-1761758370.html
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья - РИА Новости, 02.12.2021
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Для счастья россиянам нужно зарабатывать примерно по 178 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование портала Superjob. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:06
2021-12-02T10:06
2021-12-02T10:57
общество
владивосток
москва
superjob
рэу имени г. в. плеханова
россия
ольга лебединская
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Для счастья россиянам нужно зарабатывать примерно по 178 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование портала Superjob.По данным опроса, с начала года эта сумма выросла на 12 тысяч рублей и стала самой высокой с 2017-го, когда респондентам требовалось для счастья 184 тысячи рублей в месяц.Мужчины называют большую сумму, чем женщины, — 203 тысячи против 155 тысяч. Запросы молодежи до 24 лет оказались ниже средних показателей — 126 тысяч в месяц.Среди городов на первом месте по ожиданиям стоят Москва и Владивосток — запросы их жителей превысили 200 тысяч рублей. Наименьший показатель исследование выявило в Рязани и Оренбурге (140 и 138 тысяч соответственно).Исследование проходило с 1 по 29 ноября 2021 года по всей России. В общем опросе участвовали 2,5 тысячи человек и 19,5 тысячи — из городов с населением более полумиллиона жителей.Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что с возрастом желаемая человеком зарплата увеличивается: к 45 годам этот показатель может вырасти на 50-60 процентов.
https://ria.ru/20211002/schaste-1752801116.html
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общество, владивосток, москва, superjob, рэу имени г. в. плеханова, россия, ольга лебединская
10:06 02.12.2021 (обновлено: 10:57 02.12.2021)
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Исследование Superjob: россиянам для счастья нужна зарплата в 178 тысяч рублей в месяц