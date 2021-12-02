https://ria.ru/20211202/zarplata-1761758370.html

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья - РИА Новости, 02.12.2021

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Для счастья россиянам нужно зарабатывать примерно по 178 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование портала Superjob. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:06

2021-12-02T10:06

2021-12-02T10:57

общество

владивосток

москва

superjob

рэу имени г. в. плеханова

россия

ольга лебединская

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Для счастья россиянам нужно зарабатывать примерно по 178 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование портала Superjob.По данным опроса, с начала года эта сумма выросла на 12 тысяч рублей и стала самой высокой с 2017-го, когда респондентам требовалось для счастья 184 тысячи рублей в месяц.Мужчины называют большую сумму, чем женщины, — 203 тысячи против 155 тысяч. Запросы молодежи до 24 лет оказались ниже средних показателей — 126 тысяч в месяц.Среди городов на первом месте по ожиданиям стоят Москва и Владивосток — запросы их жителей превысили 200 тысяч рублей. Наименьший показатель исследование выявило в Рязани и Оренбурге (140 и 138 тысяч соответственно).Исследование проходило с 1 по 29 ноября 2021 года по всей России. В общем опросе участвовали 2,5 тысячи человек и 19,5 тысячи — из городов с населением более полумиллиона жителей.Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что с возрастом желаемая человеком зарплата увеличивается: к 45 годам этот показатель может вырасти на 50-60 процентов.

https://ria.ru/20211002/schaste-1752801116.html

https://ria.ru/20210718/zarplata-1741747876.html

владивосток

москва

россия

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общество, владивосток, москва, superjob, рэу имени г. в. плеханова, россия, ольга лебединская