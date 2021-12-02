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Захарова шуткой ответила на слова Нуланд про россиян и Украину
Захарова шуткой ответила на слова Нуланд про россиян и Украину - РИА Новости, 02.12.2021
Захарова шуткой ответила на слова Нуланд про россиян и Украину
Cообщения украинских "источников" про слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд на СМИД ОБСЕ в Стокгольме говорят об интеллектуальной дисфункции западных... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:22
2021-12-02T18:22
2021-12-02T18:22
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мария захарова
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россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Cообщения украинских "источников" про слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд на СМИД ОБСЕ в Стокгольме говорят об интеллектуальной дисфункции западных кураторов Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Приходят сказочные новости: украинские "источники" сообщили о том, как (министр иностранных дел Украины) Кулеба с (госсекретарем США) Блинкеном поставили Лаврова на место в ходе неформального ужина, а (замгоссекретаря США по политическим вопросам) Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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в мире, киев, сша, виктория нуланд, мария захарова, обсе, россия
Захарова шуткой ответила на слова Нуланд про россиян и Украину
Представитель МИД Захарова о словах Нуланд про россиян и Украину: дисфункция кураторов