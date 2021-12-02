https://ria.ru/20211202/zakharova-1761898226.html

Захарова шуткой ответила на слова Нуланд про россиян и Украину

Захарова шуткой ответила на слова Нуланд про россиян и Украину - РИА Новости, 02.12.2021

Захарова шуткой ответила на слова Нуланд про россиян и Украину

Cообщения украинских "источников" про слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд на СМИД ОБСЕ в Стокгольме говорят об интеллектуальной дисфункции западных... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:22

2021-12-02T18:22

2021-12-02T18:22

в мире

киев

сша

виктория нуланд

мария захарова

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Cообщения украинских "источников" про слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд на СМИД ОБСЕ в Стокгольме говорят об интеллектуальной дисфункции западных кураторов Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Приходят сказочные новости: украинские "источники" сообщили о том, как (министр иностранных дел Украины) Кулеба с (госсекретарем США) Блинкеном поставили Лаврова на место в ходе неформального ужина, а (замгоссекретаря США по политическим вопросам) Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20211201/nuland-1761695692.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, виктория нуланд, мария захарова, обсе, россия