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https://ria.ru/20211202/zakharova-1761898226.html
Захарова шуткой ответила на слова Нуланд про россиян и Украину
Захарова шуткой ответила на слова Нуланд про россиян и Украину - РИА Новости, 02.12.2021
Захарова шуткой ответила на слова Нуланд про россиян и Украину
Cообщения украинских "источников" про слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд на СМИД ОБСЕ в Стокгольме говорят об интеллектуальной дисфункции западных... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:22
2021-12-02T18:22
в мире
киев
сша
виктория нуланд
мария захарова
обсе
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Cообщения украинских "источников" про слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд на СМИД ОБСЕ в Стокгольме говорят об интеллектуальной дисфункции западных кураторов Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Приходят сказочные новости: украинские "источники" сообщили о том, как (министр иностранных дел Украины) Кулеба с (госсекретарем США) Блинкеном поставили Лаврова на место в ходе неформального ужина, а (замгоссекретаря США по политическим вопросам) Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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в мире, киев, сша, виктория нуланд, мария захарова, обсе, россия
18:22 02.12.2021
 
Захарова шуткой ответила на слова Нуланд про россиян и Украину

Представитель МИД Захарова о словах Нуланд про россиян и Украину: дисфункция кураторов

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Cообщения украинских "источников" про слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд на СМИД ОБСЕ в Стокгольме говорят об интеллектуальной дисфункции западных кураторов Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Приходят сказочные новости: украинские "источники" сообщили о том, как (министр иностранных дел Украины) Кулеба с (госсекретарем США) Блинкеном поставили Лаврова на место в ходе неформального ужина, а (замгоссекретаря США по политическим вопросам) Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 17:55
Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России из-за его слов о Крыме
 
В миреКиевСШАВиктория НуландМария ЗахароваОБСЕРоссия
 
 
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