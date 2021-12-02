https://ria.ru/20211202/yaponiya-1761800367.html

В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Японией

В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Японией - РИА Новости, 02.12.2021

В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Японией

Россия дорожит отношениями с Японией, считает ее партнером и сохраняет политическую волю для диалога по мирному договору, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:09

2021-12-02T13:09

2021-12-02T13:09

в мире

спор вокруг статуса курильских островов

япония

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Японией, считает ее партнером и сохраняет политическую волю для диалога по мирному договору, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Япония - наш партнер. Мы дорожим нашими двусторонними отношениями. У нас есть проблема в этих отношениях, мы сохраняем политическую волю на продолжение всестороннего диалога с нашими японскими партнерами, с тем чтобы найти пути урегулирования этой основной проблемы", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211112/yaponiya-1758695943.html

япония

россия

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в мире, спор вокруг статуса курильских островов, япония, дмитрий песков, россия