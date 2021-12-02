https://ria.ru/20211202/yaponiya-1761800367.html
В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Японией
В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Японией - РИА Новости, 02.12.2021
В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Японией
Россия дорожит отношениями с Японией, считает ее партнером и сохраняет политическую волю для диалога по мирному договору, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:09
2021-12-02T13:09
2021-12-02T13:09
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
япония
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Японией, считает ее партнером и сохраняет политическую волю для диалога по мирному договору, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Япония - наш партнер. Мы дорожим нашими двусторонними отношениями. У нас есть проблема в этих отношениях, мы сохраняем политическую волю на продолжение всестороннего диалога с нашими японскими партнерами, с тем чтобы найти пути урегулирования этой основной проблемы", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20211112/yaponiya-1758695943.html
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в мире, спор вокруг статуса курильских островов, япония, дмитрий песков, россия
В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Японией
Пресс-секретарь президента Песков: мы сохраняем волю для диалога по миру с Японией