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Полпред в Уральском ФО Якушев вышел из самоизоляции
Полпред в Уральском ФО Якушев вышел из самоизоляции - РИА Новости, 02.12.2021
Полпред в Уральском ФО Якушев вышел из самоизоляции
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вышел из самоизоляции, на которую ушел после случаев заражения... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:30
2021-12-02T14:30
2021-12-02T14:30
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владимир якушев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вышел из самоизоляции, на которую ушел после случаев заражения коронавирусом в его окружении, сообщили РИА Новости в аппарате полпредства."Да, еще в начале недели", - сказала собеседница агентства в ответ на просьбу подтвердить, что Якушев вышел из самоизоляции.Ранее в аппарате полпредства уточняли, что во время самоизоляции Якушев продолжал работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно.
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владимир якушев, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Полпред в Уральском ФО Якушев вышел из самоизоляции
Полпред в УрФО Якушев вышел из самоизоляции, где находился из-за COVID-19 в его окружении