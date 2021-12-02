https://ria.ru/20211202/yakushev-1761822495.html

Полпред в Уральском ФО Якушев вышел из самоизоляции

Полпред в Уральском ФО Якушев вышел из самоизоляции - РИА Новости, 02.12.2021

Полпред в Уральском ФО Якушев вышел из самоизоляции

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вышел из самоизоляции, на которую ушел после случаев заражения... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:30

2021-12-02T14:30

2021-12-02T14:30

распространение коронавируса

владимир якушев

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вышел из самоизоляции, на которую ушел после случаев заражения коронавирусом в его окружении, сообщили РИА Новости в аппарате полпредства."Да, еще в начале недели", - сказала собеседница агентства в ответ на просьбу подтвердить, что Якушев вышел из самоизоляции.Ранее в аппарате полпредства уточняли, что во время самоизоляции Якушев продолжал работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно.

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владимир якушев, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии