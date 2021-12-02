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Путин поручил выделить средства на выплаты участникам обороны Севастополя

Путин поручил выделить средства на выплаты участникам обороны Севастополя - РИА Новости, 02.12.2021

Путин поручил выделить средства на выплаты участникам обороны Севастополя

Президент России Владимир Путин распорядился выделить 58 миллионов рублей из резервного фонда президента на выплаты участникам обороны Севастополя,... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:45

2021-12-02T14:45

2021-12-02T15:02

общество

севастополь

владимир путин

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился выделить 58 миллионов рублей из резервного фонда президента на выплаты участникам обороны Севастополя, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Выделить в 2021 году из резервного фонда президента Российской Федерации 58 350 тысяч рублей Минфину России для предоставления указанных средств бюджету города Севастополя в целях осуществления единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей лицам, награжденным медалью "За оборону Севастополя" или знаком "Житель осажденного Севастополя", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20211030/sevastopol-1757003605.html

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общество, севастополь, владимир путин