https://ria.ru/20211202/volzhskiy-1761925954.html

В Волжском полиция после погони со стрельбой задержала водителя-подростка

В Волжском полиция после погони со стрельбой задержала водителя-подростка - РИА Новости, 02.12.2021

В Волжском полиция после погони со стрельбой задержала водителя-подростка

Сотруднице полиции в Волжском Волгоградской области во время погони пришлось стрелять по колесам автомобиля нарушителя, чтобы его остановить, водителем оказался РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T21:17

2021-12-02T21:17

2021-12-02T21:17

происшествия

волжский

волгоградская область

авто

ирина волк

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ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Сотруднице полиции в Волжском Волгоградской области во время погони пришлось стрелять по колесам автомобиля нарушителя, чтобы его остановить, водителем оказался 16-летний подросток, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По информации Волк, в среду в Волжском сотрудники полиции увидели машину с тонированными стеклами и потребовали от водителя остановиться, но он этого не сделал. Тогда инспекторы ДПС начали его преследовать, водитель, уходя от погони, стал совершать опасные маневры.По ее словам, водитель не остановился даже с простреленными колесами и сбил полицейского, а затем столкнулся со служебной машиной. Когда вышел из автомобиля, он попытался сбежать, но полицейским удалось его поймать. "Водителем-лихачом оказался 16-летний подросток", - сообщила Волк.По данным полиции, против подростка возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, а также составлены протоколы за нарушения правил дорожного движения.Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал, а служебная проверка показала, что сотрудница полиции действовала законно.

https://ria.ru/20211202/dtp-1761898587.html

https://ria.ru/20211201/spravki-1761718635.html

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происшествия, волжский, волгоградская область, авто, ирина волк