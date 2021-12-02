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В Волжском полиция после погони со стрельбой задержала водителя-подростка
В Волжском полиция после погони со стрельбой задержала водителя-подростка - РИА Новости, 02.12.2021
В Волжском полиция после погони со стрельбой задержала водителя-подростка
Сотруднице полиции в Волжском Волгоградской области во время погони пришлось стрелять по колесам автомобиля нарушителя, чтобы его остановить, водителем оказался РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T21:17
2021-12-02T21:17
происшествия
волжский
волгоградская область
авто
ирина волк
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ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Сотруднице полиции в Волжском Волгоградской области во время погони пришлось стрелять по колесам автомобиля нарушителя, чтобы его остановить, водителем оказался 16-летний подросток, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По информации Волк, в среду в Волжском сотрудники полиции увидели машину с тонированными стеклами и потребовали от водителя остановиться, но он этого не сделал. Тогда инспекторы ДПС начали его преследовать, водитель, уходя от погони, стал совершать опасные маневры.По ее словам, водитель не остановился даже с простреленными колесами и сбил полицейского, а затем столкнулся со служебной машиной. Когда вышел из автомобиля, он попытался сбежать, но полицейским удалось его поймать. "Водителем-лихачом оказался 16-летний подросток", - сообщила Волк.По данным полиции, против подростка возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, а также составлены протоколы за нарушения правил дорожного движения.Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал, а служебная проверка показала, что сотрудница полиции действовала законно.
https://ria.ru/20211202/dtp-1761898587.html
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происшествия, волжский, волгоградская область, авто, ирина волк
21:17 02.12.2021
 
В Волжском полиция после погони со стрельбой задержала водителя-подростка

Полицейские задержали водителя-подростка в Волжском, открыв стрельбу по колесам машины

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Сотруднице полиции в Волжском Волгоградской области во время погони пришлось стрелять по колесам автомобиля нарушителя, чтобы его остановить, водителем оказался 16-летний подросток, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации Волк, в среду в Волжском сотрудники полиции увидели машину с тонированными стеклами и потребовали от водителя остановиться, но он этого не сделал. Тогда инспекторы ДПС начали его преследовать, водитель, уходя от погони, стал совершать опасные маневры.
"Инспектором ДПС было принято решение применить для остановки табельное оружие. Женщина-полицейский на ходу произвела предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные – по колесам", - сообщила Волк.
По ее словам, водитель не остановился даже с простреленными колесами и сбил полицейского, а затем столкнулся со служебной машиной. Когда вышел из автомобиля, он попытался сбежать, но полицейским удалось его поймать. "Водителем-лихачом оказался 16-летний подросток", - сообщила Волк.
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По данным полиции, против подростка возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, а также составлены протоколы за нарушения правил дорожного движения.
Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал, а служебная проверка показала, что сотрудница полиции действовала законно.
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