19:31 02.12.2021 (обновлено: 21:59 02.12.2021)
Володин назвал санкции ЕС против Белоруссии несправедливыми
Спикер ГД Володин: санкции ЕС против Белоруссии из-за кризиса на границе несправедливые
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Санкции Евросоюза против Белоруссии из-за миграционного кризиса носят недружественный и несправедливый характер, это жестоко по отношению к людям, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг о новых санкциях против Минска объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
"Решение Евросоюза носит недружественный и несправедливый характер. Оно жестоко по отношению к людям. Наступила зима, а значит, условия нахождения на границе становятся тяжелее с каждым днем", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что с наступлением зимы условия нахождения людей на границе становятся тяжелее с каждым днем, прежде всего женщины и дети не были готовы провести почти месяц у колючей проволоки - у многих нет даже теплой одежды. "Вместо того, чтобы как можно скорее найти решение проблемы на основе норм международного гуманитарного права, польские власти используют жестокие методы, напоминающие времена Второй мировой войны, а Евросоюз вводит санкции против Белоруссии, обвиняя ее в миграционном кризисе", - добавил он.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.