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Володин назвал санкции ЕС против Белоруссии несправедливыми
Володин назвал санкции ЕС против Белоруссии несправедливыми - РИА Новости, 02.12.2021
Володин назвал санкции ЕС против Белоруссии несправедливыми
Санкции Евросоюза против Белоруссии из-за миграционного кризиса носят недружественный и несправедливый характер, это жестоко по отношению к людям, заявил спикер РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:31
2021-12-02T21:59
в мире
сша
белоруссия
минск
вячеслав володин
евросоюз
госдума рф
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Санкции Евросоюза против Белоруссии из-за миграционного кризиса носят недружественный и несправедливый характер, это жестоко по отношению к людям, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В четверг о новых санкциях против Минска объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты."Решение Евросоюза носит недружественный и несправедливый характер. Оно жестоко по отношению к людям. Наступила зима, а значит, условия нахождения на границе становятся тяжелее с каждым днем", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что с наступлением зимы условия нахождения людей на границе становятся тяжелее с каждым днем, прежде всего женщины и дети не были готовы провести почти месяц у колючей проволоки - у многих нет даже теплой одежды. "Вместо того, чтобы как можно скорее найти решение проблемы на основе норм международного гуманитарного права, польские власти используют жестокие методы, напоминающие времена Второй мировой войны, а Евросоюз вводит санкции против Белоруссии, обвиняя ее в миграционном кризисе", - добавил он."Но откуда появились беженцы? Из Ливии, Ирака, Сирии. Причина — в действиях властей США и ЕС. Они разрушили государства, создали гуманитарные проблемы для граждан этих стран. Люди были вынуждены бросить свои дома в поисках лучшей жизни", - пояснил Володин.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761905444.html
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сша
белоруссия
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в мире, сша, белоруссия, минск, вячеслав володин, евросоюз, госдума рф
19:31 02.12.2021 (обновлено: 21:59 02.12.2021)
 
Володин назвал санкции ЕС против Белоруссии несправедливыми

Спикер ГД Володин: санкции ЕС против Белоруссии из-за кризиса на границе несправедливые

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Санкции Евросоюза против Белоруссии из-за миграционного кризиса носят недружественный и несправедливый характер, это жестоко по отношению к людям, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг о новых санкциях против Минска объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
Вид на завод 3-го рудоуправления производителя калийных минеральных удобрений ОАО Беларуськалий в городе Солигорск - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
18:55
Минфин США объяснил, за что введены новые санкции против Белоруссии
"Решение Евросоюза носит недружественный и несправедливый характер. Оно жестоко по отношению к людям. Наступила зима, а значит, условия нахождения на границе становятся тяжелее с каждым днем", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что с наступлением зимы условия нахождения людей на границе становятся тяжелее с каждым днем, прежде всего женщины и дети не были готовы провести почти месяц у колючей проволоки - у многих нет даже теплой одежды. "Вместо того, чтобы как можно скорее найти решение проблемы на основе норм международного гуманитарного права, польские власти используют жестокие методы, напоминающие времена Второй мировой войны, а Евросоюз вводит санкции против Белоруссии, обвиняя ее в миграционном кризисе", - добавил он.
"Но откуда появились беженцы? Из Ливии, Ирака, Сирии. Причина — в действиях властей США и ЕС. Они разрушили государства, создали гуманитарные проблемы для граждан этих стран. Люди были вынуждены бросить свои дома в поисках лучшей жизни", - пояснил Володин.
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
20:30
МИД Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреСШАБелоруссияМинскВячеслав ВолодинЕвросоюзГосдума РФ
 
 
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