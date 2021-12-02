https://ria.ru/20211202/volodin-1761787518.html
Володин обсудит в Минске законодательную реализацию союзных программ
Володин обсудит в Минске законодательную реализацию союзных программ - РИА Новости, 02.12.2021
Володин обсудит в Минске законодательную реализацию союзных программ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг во время визита в Минск обсудит законодательную реализацию по решениям президентов России и Белоруссии в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:14
2021-12-02T12:14
2021-12-02T12:14
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
минск
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг во время визита в Минск обсудит законодательную реализацию по решениям президентов России и Белоруссии в вопросах союзных программ, сообщила пресс-служба Госдумы.Заседание Парламентского собрания союза Белоруссии и России пройдет 2 декабря в Минске."Вячеслав Володин проведет заседание 61-й сессии Парламентского собрания союза Беларуси и России. В ходе сессии будет обсуждаться законодательное обеспечение решений президентов России и Беларуси по реализации 28 союзных программ", - отмечается в сообщении.Уточняется, что в заседании примет участие новый состав российской депутации, сформированный после выборов в Думу нового созыва.Как отмечал ранее спикер ГД, при выполнении интеграционных задач потребуются "десятки законодательных решений", парламентариям важно выработать дорожную карту участия депутатов в реализации этих интеграционных процессов.
https://ria.ru/20211122/soyuznoe_gosudarstvo-1760139733.html
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белоруссия, минск, вячеслав володин, госдума рф, россия