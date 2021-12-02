https://ria.ru/20211202/vneshnost-1761789719.html

Мужчину пять раз за три дня сдали в полицию из-за подозрительной внешности

Мужчину пять раз за три дня сдали в полицию из-за подозрительной внешности - РИА Новости, 02.12.2021

Мужчину пять раз за три дня сдали в полицию из-за подозрительной внешности

Мужчину из китайского города Байчэн пять раз сдали в полицию из-за внешнего сходства со сбежавшим преступником, пишет Global Times. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:22

2021-12-02T12:22

2021-12-02T13:19

в мире

китай

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мужчину из китайского города Байчэн пять раз сдали в полицию из-за внешнего сходства со сбежавшим преступником, пишет Global Times.Заключенный по имени Чжу Сяньцзянь совершил побег из тюрьмы 18 октября. За его поимку назначили награду в 150 тысяч юаней, которая в итоге выросла до 700 тысяч.Горожане стали активно участвовать в поисках. Это привело к многочисленным обращениям в полицию, будто бы тот или иной местный житель видел преступника.Позже выяснилось, что правоохранительным органам несколько раз передавали сведения о мужчине, который внешне был чрезвычайно похож на заключенного вплоть до одинаковой прически.Беглеца задержали в воскресенье. В китайских соцсетях посочувствовали неизвестному, которого принимали за него, и посоветовали впредь носить на шее карточку с личными данными.

https://ria.ru/20210716/sud-1741516324.html

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в мире, китай