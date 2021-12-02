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Мужчину пять раз за три дня сдали в полицию из-за подозрительной внешности
Мужчину пять раз за три дня сдали в полицию из-за подозрительной внешности - РИА Новости, 02.12.2021
Мужчину пять раз за три дня сдали в полицию из-за подозрительной внешности
Мужчину из китайского города Байчэн пять раз сдали в полицию из-за внешнего сходства со сбежавшим преступником, пишет Global Times. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:22
2021-12-02T13:19
в мире
китай
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мужчину из китайского города Байчэн пять раз сдали в полицию из-за внешнего сходства со сбежавшим преступником, пишет Global Times.Заключенный по имени Чжу Сяньцзянь совершил побег из тюрьмы 18 октября. За его поимку назначили награду в 150 тысяч юаней, которая в итоге выросла до 700 тысяч.Горожане стали активно участвовать в поисках. Это привело к многочисленным обращениям в полицию, будто бы тот или иной местный житель видел преступника.Позже выяснилось, что правоохранительным органам несколько раз передавали сведения о мужчине, который внешне был чрезвычайно похож на заключенного вплоть до одинаковой прически.Беглеца задержали в воскресенье. В китайских соцсетях посочувствовали неизвестному, которого принимали за него, и посоветовали впредь носить на шее карточку с личными данными.
https://ria.ru/20210716/sud-1741516324.html
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в мире, китай
12:22 02.12.2021 (обновлено: 13:19 02.12.2021)
 
Мужчину пять раз за три дня сдали в полицию из-за подозрительной внешности

В Китае похожего на сбежавшего преступника мужчину сдали в полицию пять раз за три дня

© Sina WeiboФото разыскиваемого преступника и похожего на него жителя Китая. Кадр видео, размещенного на Sina Weibo
Фото разыскиваемого преступника и похожего на него жителя Китая. Кадр видео, размещенного на Sina Weibo
© Sina Weibo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мужчину из китайского города Байчэн пять раз сдали в полицию из-за внешнего сходства со сбежавшим преступником, пишет Global Times.
Заключенный по имени Чжу Сяньцзянь совершил побег из тюрьмы 18 октября. За его поимку назначили награду в 150 тысяч юаней, которая в итоге выросла до 700 тысяч.
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Горожане стали активно участвовать в поисках. Это привело к многочисленным обращениям в полицию, будто бы тот или иной местный житель видел преступника.
Позже выяснилось, что правоохранительным органам несколько раз передавали сведения о мужчине, который внешне был чрезвычайно похож на заключенного вплоть до одинаковой прически.
Беглеца задержали в воскресенье. В китайских соцсетях посочувствовали неизвестному, которого принимали за него, и посоветовали впредь носить на шее карточку с личными данными.
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