https://ria.ru/20211202/vkontakte-1761780079.html

ВКонтакте открыла доступ к видео для незарегистрированных пользователей

ВКонтакте открыла доступ к видео для незарегистрированных пользователей - РИА Новости, 02.12.2021

ВКонтакте открыла доступ к видео для незарегистрированных пользователей

VK Видео сделала новую видеовитрину доступной для незарегистрированных пользователей. Для них откроется база контента с фильмами, сериалами, телешоу и многим... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:45

2021-12-02T11:45

2021-12-02T11:45

технологии

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. VK Видео сделала новую видеовитрину доступной для незарегистрированных пользователей. Для них откроется база контента с фильмами, сериалами, телешоу и многим другим. Все видео можно будет смотреть бесплатно и в максимально высоком качестве.До конца года на новой видеовитрине ВКонтакте появится больше 50 тысяч единиц профессионального контента. Также появится эксклюзивный контент собственного производства VK Видео, включая 14 проектов разных жанров.15 октября 2021 года VK представила платформу VK Видео. Она объединила видеоресурсы ВКонтакте и Одноклассников.

https://ria.ru/20211130/vk-1761409646.html

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2021

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технологии