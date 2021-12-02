https://ria.ru/20211202/vkontakte-1761780079.html
ВКонтакте открыла доступ к видео для незарегистрированных пользователей
ВКонтакте открыла доступ к видео для незарегистрированных пользователей - РИА Новости, 02.12.2021
ВКонтакте открыла доступ к видео для незарегистрированных пользователей
VK Видео сделала новую видеовитрину доступной для незарегистрированных пользователей. Для них откроется база контента с фильмами, сериалами, телешоу и многим... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:45
2021-12-02T11:45
2021-12-02T11:45
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053980_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2da58ebda6afd6cea56ea4fcffeda81b.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. VK Видео сделала новую видеовитрину доступной для незарегистрированных пользователей. Для них откроется база контента с фильмами, сериалами, телешоу и многим другим. Все видео можно будет смотреть бесплатно и в максимально высоком качестве.До конца года на новой видеовитрине ВКонтакте появится больше 50 тысяч единиц профессионального контента. Также появится эксклюзивный контент собственного производства VK Видео, включая 14 проектов разных жанров.15 октября 2021 года VK представила платформу VK Видео. Она объединила видеоресурсы ВКонтакте и Одноклассников.
https://ria.ru/20211130/vk-1761409646.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053980_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3d30f078a363409704e07912084ad9dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии