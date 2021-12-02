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В Верхневолжье возродят конкурс оперных певцов имени Сергея Лемешева
В Верхневолжье возродят конкурс оперных певцов имени Сергея Лемешева - РИА Новости, 02.12.2021
В Верхневолжье возродят конкурс оперных певцов имени Сергея Лемешева
В Тверской области в 2022 году будет возрожден международный конкурс молодых оперных певцов имени Сергея Лемешева, сообщает пресс-служба правительства Тверской... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:07
2021-12-02T17:07
2021-12-02T17:07
тверская область
игорь руденя
опера
музыка
культура
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ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году будет возрожден международный конкурс молодых оперных певцов имени Сергея Лемешева, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Предложение об этом поддержал губернатор региона Игорь Руденя на прошедшей в четверг встрече с новым директором Тверской академической областной филармонии Владимиром Беловым", - отметили в пресс-службе.В 1992 году в Тверской филармонии состоялся первый и единственный такой конкурс.В регионе воспитываются десятки молодых вокалистов, среди которых стипендиаты губернатора Тверской области, а также стипендиаты имени Сергея Лемешева. Для них участие в конкурсе станет важным шагом в профессиональном становлении.Также на встрече обсуждалось планируемое возрождение музыкального лектория Тверской академической филармонии. Его слушателям будут рассказывать о жанрах и направлениях академической музыки, знакомить с творческим наследием великих композиторов и выдающимися исполнителями.Кроме того, Руденя и Белов обсудили перспективы укрепления материально-технической базы филармонии, расширение гастрольной деятельности, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, опера, музыка, культура
ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости
. В Тверской области
в 2022 году будет возрожден международный конкурс молодых оперных певцов имени Сергея Лемешева, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Предложение об этом поддержал губернатор региона Игорь Руденя
на прошедшей в четверг встрече с новым директором Тверской академической областной филармонии Владимиром Беловым", - отметили в пресс-службе.
В 1992 году в Тверской филармонии состоялся первый и единственный такой конкурс.
В регионе воспитываются десятки молодых вокалистов, среди которых стипендиаты губернатора Тверской области, а также стипендиаты имени Сергея Лемешева. Для них участие в конкурсе станет важным шагом в профессиональном становлении.
Также на встрече обсуждалось планируемое возрождение музыкального лектория Тверской академической филармонии. Его слушателям будут рассказывать о жанрах и направлениях академической музыки, знакомить с творческим наследием великих композиторов и выдающимися исполнителями.
Кроме того, Руденя и Белов обсудили перспективы укрепления материально-технической базы филармонии, расширение гастрольной деятельности, отметили в пресс-службе.