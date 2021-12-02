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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761900414.html
В Курганской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
В Курганской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 02.12.2021
В Курганской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции вводится в Курганской области для граждан старше 60 лет и студентов от 18 лет, сообщает в четверг... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:29
2021-12-02T18:44
распространение коронавируса
общество
вакцинация
курганская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 дек – РИА Новости. Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции вводится в Курганской области для граждан старше 60 лет и студентов от 18 лет, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.По данным управления, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе остается неблагополучной. Из всех случаев внебольничных пневмоний, ассоциируемых с коронавирусом, 57,1% зарегистрированы у пациентов в возрасте старше 60 лет. Также высокий уровень заболеваемости COVID-19 обусловлен ростом числа заражений лиц в возрасте 18-29 лет."Внести изменения в постановление... "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан в 2021 году в Курганской области" дополнить подпунктом… лицам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам, обучающимся в профессиональных образовательных учреждениях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет", - говорится в постановлении, размещенном на сайте управления.Охват вакцинацией первым компонентом необходимо обеспечить до 30 декабря, вторым компонентом – до 31 января 2022 года, уточняется в постановлении.Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 45653 случая COVID-19.
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общество, вакцинация, курганская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:29 02.12.2021 (обновлено: 18:44 02.12.2021)
 
В Курганской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

В Курганской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых и студентов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции "КовиВак"
Медицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 дек – РИА Новости. Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции вводится в Курганской области для граждан старше 60 лет и студентов от 18 лет, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
По данным управления, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе остается неблагополучной. Из всех случаев внебольничных пневмоний, ассоциируемых с коронавирусом, 57,1% зарегистрированы у пациентов в возрасте старше 60 лет. Также высокий уровень заболеваемости COVID-19 обусловлен ростом числа заражений лиц в возрасте 18-29 лет.
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"Внести изменения в постановление... "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан в 2021 году в Курганской области" дополнить подпунктом… лицам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам, обучающимся в профессиональных образовательных учреждениях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет", - говорится в постановлении, размещенном на сайте управления.
Охват вакцинацией первым компонентом необходимо обеспечить до 30 декабря, вторым компонентом – до 31 января 2022 года, уточняется в постановлении.
Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 45653 случая COVID-19.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияКурганская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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