https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761870681.html

Бундестаг рассмотрит проект решения об обязательной вакцинации

Бундестаг рассмотрит проект решения об обязательной вакцинации - РИА Новости, 02.12.2021

Бундестаг рассмотрит проект решения об обязательной вакцинации

Немецкий бундестаг рассмотрит предложение о введении общей обязательной вакцинации, при одобрении она может вступить в силу с февраля будущего года, заявила... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:52

2021-12-02T16:52

2021-12-02T17:02

германия

бундестаг германии

распространение коронавируса

в мире

ангела меркель

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Немецкий бундестаг рассмотрит предложение о введении общей обязательной вакцинации, при одобрении она может вступить в силу с февраля будущего года, заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель."Мы вновь обсудили обязательную вакцинацию. Общая обязательная вакцинация должна обсуждаться в бундестаге, и он должен принимать по ней решение. Федерация и земли поручили этическому совету до конца года подготовить рекомендацию, затем эта общая обязательная вакцинация при соответствующем решении может вступить в силу с февраля 2022 года", - заявила Меркель по итогам совещания с главами регионов по политике в отношении распространения COVID-19.

https://ria.ru/20211202/pandemiya-1761754305.html

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германия, бундестаг германии, в мире, ангела меркель, коронавирус covid-19