https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761870681.html
Бундестаг рассмотрит проект решения об обязательной вакцинации
Бундестаг рассмотрит проект решения об обязательной вакцинации - РИА Новости, 02.12.2021
Бундестаг рассмотрит проект решения об обязательной вакцинации
Немецкий бундестаг рассмотрит предложение о введении общей обязательной вакцинации, при одобрении она может вступить в силу с февраля будущего года, заявила... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:52
2021-12-02T16:52
2021-12-02T17:02
германия
бундестаг германии
распространение коронавируса
в мире
ангела меркель
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Немецкий бундестаг рассмотрит предложение о введении общей обязательной вакцинации, при одобрении она может вступить в силу с февраля будущего года, заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель."Мы вновь обсудили обязательную вакцинацию. Общая обязательная вакцинация должна обсуждаться в бундестаге, и он должен принимать по ней решение. Федерация и земли поручили этическому совету до конца года подготовить рекомендацию, затем эта общая обязательная вакцинация при соответствующем решении может вступить в силу с февраля 2022 года", - заявила Меркель по итогам совещания с главами регионов по политике в отношении распространения COVID-19.
https://ria.ru/20211202/pandemiya-1761754305.html
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германия, бундестаг германии, в мире, ангела меркель, коронавирус covid-19
16:52 02.12.2021 (обновлено: 17:02 02.12.2021)
Бундестаг рассмотрит проект решения об обязательной вакцинации
Обязательная вакцинация в Германии при одобрении бундестагом вступит в силу с февраля