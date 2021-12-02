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Попова заявила о необходимости прививаться даже при подъеме заболеваемости
Попова заявила о необходимости прививаться даже при подъеме заболеваемости - РИА Новости, 02.12.2021
Попова заявила о необходимости прививаться даже при подъеме заболеваемости
Прививаться от коронавируса нужно, даже если идет подъем заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:51
2021-12-02T14:51
2021-12-02T15:03
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Прививаться от коронавируса нужно, даже если идет подъем заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я не готова согласиться с такими иммунологами, но есть общая позиция, есть общие правила - это правила эпидемиологии, которые говорят, что если у нас есть средства погасить распространение вируса, мы должны ими пользоваться, не подвергая жизни и здоровье людей никакому риску, или минимизировать этот риск вне зависимости от того, какая позиция у отдельно взятых специалистов может сформироваться", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
14:51 02.12.2021 (обновлено: 15:03 02.12.2021)
Попова заявила о необходимости прививаться даже при подъеме заболеваемости
Попова заявила о необходимости прививаться от COVID-19 даже при подъеме заболеваемости