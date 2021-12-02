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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761823277.html
Попова заявила о недостаточном количестве привитых от COVID-19 россиян
Попова заявила о недостаточном количестве привитых от COVID-19 россиян - РИА Новости, 02.12.2021
Попова заявила о недостаточном количестве привитых от COVID-19 россиян
В России сейчас уже есть значительное, хотя и недостаточное количество привитых от коронавируса граждан, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:32
2021-12-02T14:32
распространение коронавируса
общество
вакцинация
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В России сейчас уже есть значительное, хотя и недостаточное количество привитых от коронавируса граждан, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."У нас уже есть вакцина, это отличает сегодняшний этап от всех предыдущих, и значительное, хотя и недостаточное, но уже значительное количество провакцинированных", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда"."Обретая коллективный иммунитет лучше путем вакцинации, таким образом мы ставим барьер перед любым вирусом и новым коронавирусом тоже", - добавила Попова.
https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761820487.html
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общество, вакцинация, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:32 02.12.2021
 
Попова заявила о недостаточном количестве привитых от COVID-19 россиян

Попова: есть значительное, хотя и недостаточное число привитых от COVID-19 россиян

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В России сейчас уже есть значительное, хотя и недостаточное количество привитых от коронавируса граждан, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
"У нас уже есть вакцина, это отличает сегодняшний этап от всех предыдущих, и значительное, хотя и недостаточное, но уже значительное количество провакцинированных", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Обретая коллективный иммунитет лучше путем вакцинации, таким образом мы ставим барьер перед любым вирусом и новым коронавирусом тоже", - добавила Попова.
Медработник в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в музее Россия моя история в Волгограде. - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
14:24Распространение коронавируса
В Депздраве Москвы перечислили основания для отвода от COVID-прививки
 
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