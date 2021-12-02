https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761823277.html
Попова заявила о недостаточном количестве привитых от COVID-19 россиян
Попова заявила о недостаточном количестве привитых от COVID-19 россиян - РИА Новости, 02.12.2021
Попова заявила о недостаточном количестве привитых от COVID-19 россиян
В России сейчас уже есть значительное, хотя и недостаточное количество привитых от коронавируса граждан, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:32
2021-12-02T14:32
2021-12-02T14:32
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В России сейчас уже есть значительное, хотя и недостаточное количество привитых от коронавируса граждан, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."У нас уже есть вакцина, это отличает сегодняшний этап от всех предыдущих, и значительное, хотя и недостаточное, но уже значительное количество провакцинированных", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда"."Обретая коллективный иммунитет лучше путем вакцинации, таким образом мы ставим барьер перед любым вирусом и новым коронавирусом тоже", - добавила Попова.
https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761820487.html
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Попова заявила о недостаточном количестве привитых от COVID-19 россиян
Попова: есть значительное, хотя и недостаточное число привитых от COVID-19 россиян