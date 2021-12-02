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Суд признал законным отстранение волгоградских педагогов за отказ привиться
Суд признал законным отстранение волгоградских педагогов за отказ привиться - РИА Новости, 02.12.2021
Суд признал законным отстранение волгоградских педагогов за отказ привиться
Суд признал законным отстранение от работы двух педагогов школы искусств в Волгоградской области за отказ привиться от коронавирусной инфекции, сообщает в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:03
2021-12-02T14:03
распространение коронавируса
происшествия
образование - общество
волгоградская область
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Суд признал законным отстранение от работы двух педагогов школы искусств в Волгоградской области за отказ привиться от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.По данным ведомства, два преподавателя детской школы искусств в Николаевском районе обратились в суд с иском, в котором просили признать незаконным их отстранение от работы из-за отказа сделать прививку от COVID-19, допустить к работе, выплатить зарплату за тот период отстранения и компенсацию за моральный вред."Суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, отказал истцам в удовлетворении исковых требований, посчитав действия работодателя законными", - говорится в сообщении суда. Отмечается, что решение в силу не вступило.В октябре работники ООО "Камышинтеплоэнерго" города Камышин Волгоградской области также обратились с коллективным иском в суд о признании незаконным приказа об их отстранении от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Суд отказал в удовлетворении иска.
https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741315326.html
https://ria.ru/20210805/sud-1744554943.html
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происшествия, образование - общество, волгоградская область, николаевский район, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:03 02.12.2021
 
Суд признал законным отстранение волгоградских педагогов за отказ привиться

Суд признал законным отстранение волгоградских педагогов за отказ привиться от COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Суд признал законным отстранение от работы двух педагогов школы искусств в Волгоградской области за отказ привиться от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По данным ведомства, два преподавателя детской школы искусств в Николаевском районе обратились в суд с иском, в котором просили признать незаконным их отстранение от работы из-за отказа сделать прививку от COVID-19, допустить к работе, выплатить зарплату за тот период отстранения и компенсацию за моральный вред.
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"Суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, отказал истцам в удовлетворении исковых требований, посчитав действия работодателя законными", - говорится в сообщении суда. Отмечается, что решение в силу не вступило.
В октябре работники ООО "Камышинтеплоэнерго" города Камышин Волгоградской области также обратились с коллективным иском в суд о признании незаконным приказа об их отстранении от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Суд отказал в удовлетворении иска.
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