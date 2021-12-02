https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761769087.html

Эксперт Минздрава призвал беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19

Эксперт Минздрава призвал беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021

Эксперт Минздрава призвал беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19

Беременность после 22 недели и период грудного вскармливания не являются поводом для медотвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил главный... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:02

2021-12-02T11:02

2021-12-02T11:02

общество

здоровье - общество

роман шмаков

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Беременность после 22 недели и период грудного вскармливания не являются поводом для медотвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству, профессор Роман Шмаков.Ранее ряд СМИ сообщили, что к противопоказаниям к вакцинации против коронавируса относится беременность."Беременность на сроке более 22 недель и период грудного вскармливания не являются противопоказаниями к вакцинации и поводом для медотвода. Никаких сомнений на сегодняшний день не возникает в том, что вакцинация от COVID-19 в период беременности и во время грудного вскармливания необходима. Именно вакцинация позволяет снизить риски инфицирования мамы и малыша, а также избежать тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции", - сказал Шмаков журналистам.Он отметил, что для защиты себя и будущего ребёнка от тяжёлых последствий коронавирусной инфекции женщинам следует вакцинироваться заблаговременно - на этапе планирования беременности. Если вакцинация не была проведена на этом этапе, то она показана во время беременности, после 22 недель, уточнил Шмаков.По его словам, антитела матери, прошедшей вакцинацию, защищают не только ее саму, но и ребёнка.

https://ria.ru/20211202/medotvod-1761746267.html

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общество, здоровье - общество, роман шмаков, россия, коронавирус covid-19