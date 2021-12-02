https://ria.ru/20211202/vaktsina-1761753567.html

В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы

В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы - РИА Новости, 02.12.2021

В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы

Вакцина "Спутник Лайт" используется в Узбекистане в качестве бустерной дозы для прививок населения против коронавируса COVID-19, сообщает в четверг служба... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:28

2021-12-02T09:28

2021-12-02T09:28

распространение коронавируса

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узбекистан

astrazeneca

здоровье - общество

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коронавирусы

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 2 дек – РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" используется в Узбекистане в качестве бустерной дозы для прививок населения против коронавируса COVID-19, сообщает в четверг служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.В конце ноября в Узбекистане начали использовать вакцину "Спутник Лайт" для прививания населения от COVID-19, в медучреждения Ташкента была передана пилотная партия препарата. Ранее глава СЭС Узбекистана Баходыр Юсупалиев. сообщил РИА Новости, что власти страны считают "Спутник Лайт" удобной и полезной вакциной для прививания населения от COVID-19 и намерены ее использовать в республике."В нашей стране проводится добровольная вакцинация против коронавируса бустерной дозой. В Ташкентской области люди в возрасте 65 лет и старше были вакцинированы бустерной дозой вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении в Telegram-канале СЭС.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутник Лайт", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время как минимум одну дозу вакцины получили почти 17,7 миллиона человек (82,4% взрослого населения). C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.

https://ria.ru/20211130/sputnik-1761530242.html

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