https://ria.ru/20211202/ukraina-1761912043.html
Россия не уходит от контактов по урегулированию на Украине, заявил Лавров
Россия не уходит от контактов по урегулированию на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 02.12.2021
Россия не уходит от контактов по урегулированию на Украине, заявил Лавров
Москва ни от каких контактов по урегулированию на Украине, в том числе с США, не уходит, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:29
2021-12-02T19:29
2021-12-02T19:29
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Москва ни от каких контактов по урегулированию на Украине, в том числе с США, не уходит, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Он пояснил, что в ходе совещания глав МИД ОБСЕ в Стокгольме российская делегация распространила текст минских соглашений, резолюцию СБ ООН и другие соответствующие документы, чтобы партнеры, прежде, чем в следующий раз комментировать "украинские дела", прочитали бы "внимательно все эти документы"."Тогда, наверное, у многих все-таки появится понимание того, что нужно чуть-чуть иную риторику употреблять", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20211202/ukraina-1761880170.html
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в мире, украина, сша, стокгольм (город), швеция, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, обсе, россия
Россия не уходит от контактов по урегулированию на Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия не уходит от контактов по урегулированию на Украине, в том числе с США