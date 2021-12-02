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В Анкаре призвали разрешить кризис на востоке Украины дипломатическим путем
В Анкаре призвали разрешить кризис на востоке Украины дипломатическим путем - РИА Новости, 02.12.2021
В Анкаре призвали разрешить кризис на востоке Украины дипломатическим путем
Кризис на востоке Украины необходимо разрешить дипломатическим путем на основе Минских соглашений, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:33
2021-12-02T13:52
в мире
украина
турция
ситуация в днр и лнр
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Кризис на востоке Украины необходимо разрешить дипломатическим путем на основе Минских соглашений, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Кризис на Украине должен быть решен путем дипломатии, на основе Минских соглашений, с соблюдением международных законов... ОБСЕ должна играть более весомую роль в безопасности в нашем регионе. Поэтому мы активно участвуем в ее миссиях, включая специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине", - заявил Чавушоглу, выступая на встрече глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме. Трансляция велась на сайте организации.Он вновь заявил, что Турция "не признает аннексию Крыма и обеспокоена нарушением правами крымских татар". Чавушоглу также призвал продолжать усилия, направленные на достижение мира и разрешение кризиса в Грузии и Молдавии."ОБСЕ сейчас далека от тех темпов кооперации, которые были в 1975 году (когда были подписаны Хельсинкские соглашения – ред.). Вероятно, замедление этого процесса мы должны отнести на счет недостатка доверия между нами. Мы должны отвечать адекватно на проблемы безопасности в нашем регионе", - добавил турецкий министр.
https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761586533.html
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в мире, украина, турция, ситуация в днр и лнр, мевлют чавушоглу
13:33 02.12.2021 (обновлено: 13:52 02.12.2021)
 
В Анкаре призвали разрешить кризис на востоке Украины дипломатическим путем

Глава МИД Турции Чавушоглу призвал разрешить кризис на Украине через Минские соглашения

© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookТанк украинских ВС
Танк украинских ВС - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : @MinistryofDefence.UA/Facebook
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АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Кризис на востоке Украины необходимо разрешить дипломатическим путем на основе Минских соглашений, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Кризис на Украине должен быть решен путем дипломатии, на основе Минских соглашений, с соблюдением международных законов... ОБСЕ должна играть более весомую роль в безопасности в нашем регионе. Поэтому мы активно участвуем в ее миссиях, включая специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине", - заявил Чавушоглу, выступая на встрече глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме. Трансляция велась на сайте организации.
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Он вновь заявил, что Турция "не признает аннексию Крыма и обеспокоена нарушением правами крымских татар". Чавушоглу также призвал продолжать усилия, направленные на достижение мира и разрешение кризиса в Грузии и Молдавии.
"ОБСЕ сейчас далека от тех темпов кооперации, которые были в 1975 году (когда были подписаны Хельсинкские соглашения – ред.). Вероятно, замедление этого процесса мы должны отнести на счет недостатка доверия между нами. Мы должны отвечать адекватно на проблемы безопасности в нашем регионе", - добавил турецкий министр.
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