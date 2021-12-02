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Китайцы сравнили Украину с нищенкой, просящей милостыню
В Китае рассказали, почему Украине лучше "не выпендриваться" перед Россией - РИА Новости, 02.12.2021
Китайцы сравнили Украину с нищенкой, просящей милостыню
Обещание генсека НАТО Йена Столтенберга заставить Москву "платить" в случае агрессии против Украины вызвало жесткую реакцию среди пользователей китайского... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:21
2021-12-02T17:48
в мире
украина
сша
йенс столтенберг
китай
нато
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Обещание генсека НАТО Йена Столтенберга заставить Москву "платить" в случае агрессии против Украины вызвало жесткую реакцию среди пользователей китайского портала "Гуаньча".Большинство читателей усомнились в возможности западных стран дать отпор России."Клоунам в США и Европе лучше прекратить эти игры", — подчеркнул другой.Многие пользователи возложили вину за текущую эскалацию напряженности на Киев."Украина сотрудничает с НАТО и Западом для того, чтобы Россия заметила ее", — убежден второй."Они выпендриваются и хотят, чтобы медведь (Россия. — Прим. ред.) терпел побои. Но Россия готова к большой битве", — заключил третий.Некоторые комментаторы сравнили Украину с "нищенкой, просящей милостыню".Ранее генсек НАТО заявил, что Украина пока не входит в альянс, но может рассчитывать на всестороннюю поддержку. При этом, уточнил он, речь не идет о гарантиях безопасности и коллективной обороны в случае угрозы. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211202/ukraina-1761796497.html
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в мире, украина, сша, йенс столтенберг, китай, нато, россия
16:21 02.12.2021 (обновлено: 17:48 02.12.2021)
 
В Китае рассказали, почему Украине лучше "не выпендриваться" перед Россией

Читатели "Гуаньча": Украина втягивает США в гражданскую войну, однако помощи может не ждать

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Обещание генсека НАТО Йена Столтенберга заставить Москву "платить" в случае агрессии против Украины вызвало жесткую реакцию среди пользователей китайского портала "Гуаньча".
Большинство читателей усомнились в возможности западных стран дать отпор России.

"Как только российские пушки дадут первый залп, западные военнослужащие побегут обратно в Европу, а у США разовьется ишемия", — отметил один из комментаторов.

"Клоунам в США и Европе лучше прекратить эти игры", — подчеркнул другой.
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В Кремле назвали вероятность войны на юго-востоке Украины высокой
Многие пользователи возложили вину за текущую эскалацию напряженности на Киев.

"Киев хочет втянуть НАТО и США в свою гражданскую войну, однако последние не собираются ей помогать", — считает один из читателей.

"Украина сотрудничает с НАТО и Западом для того, чтобы Россия заметила ее", — убежден второй.
"Они выпендриваются и хотят, чтобы медведь (Россия. — Прим. ред.) терпел побои. Но Россия готова к большой битве", — заключил третий.
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На Западе призвали НАТО "перестать жаловаться на Россию" из-за Украины
Некоторые комментаторы сравнили Украину с "нищенкой, просящей милостыню".

"Ее уже искалечили страны Запада, еще один порыв сильного ветра — и она умрет", — написал пользователь.

Ранее генсек НАТО заявил, что Украина пока не входит в альянс, но может рассчитывать на всестороннюю поддержку. При этом, уточнил он, речь не идет о гарантиях безопасности и коллективной обороны в случае угрозы.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАЙенс СтолтенбергКитайНАТОРоссия
 
 
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