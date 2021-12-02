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Китайцы сравнили Украину с нищенкой, просящей милостыню
В Китае рассказали, почему Украине лучше "не выпендриваться" перед Россией - РИА Новости, 02.12.2021
Китайцы сравнили Украину с нищенкой, просящей милостыню
Обещание генсека НАТО Йена Столтенберга заставить Москву "платить" в случае агрессии против Украины вызвало жесткую реакцию среди пользователей китайского... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:21
2021-12-02T16:21
2021-12-02T17:48
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Обещание генсека НАТО Йена Столтенберга заставить Москву "платить" в случае агрессии против Украины вызвало жесткую реакцию среди пользователей китайского портала "Гуаньча".Большинство читателей усомнились в возможности западных стран дать отпор России."Клоунам в США и Европе лучше прекратить эти игры", — подчеркнул другой.Многие пользователи возложили вину за текущую эскалацию напряженности на Киев."Украина сотрудничает с НАТО и Западом для того, чтобы Россия заметила ее", — убежден второй."Они выпендриваются и хотят, чтобы медведь (Россия. — Прим. ред.) терпел побои. Но Россия готова к большой битве", — заключил третий.Некоторые комментаторы сравнили Украину с "нищенкой, просящей милостыню".Ранее генсек НАТО заявил, что Украина пока не входит в альянс, но может рассчитывать на всестороннюю поддержку. При этом, уточнил он, речь не идет о гарантиях безопасности и коллективной обороны в случае угрозы. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, сша, йенс столтенберг, китай, нато, россия
16:21 02.12.2021 (обновлено: 17:48 02.12.2021)
В Китае рассказали, почему Украине лучше "не выпендриваться" перед Россией
Читатели "Гуаньча": Украина втягивает США в гражданскую войну, однако помощи может не ждать
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Обещание генсека НАТО
Йена Столтенберга заставить Москву "платить" в случае агрессии против Украины
вызвало жесткую реакцию среди пользователей китайского портала "Гуаньча".
Большинство читателей усомнились в возможности западных стран дать отпор России.
"Как только российские пушки дадут первый залп, западные военнослужащие побегут обратно в Европу, а у США разовьется ишемия", — отметил один из комментаторов.
"Клоунам в США
и Европе лучше прекратить эти игры", — подчеркнул другой.
Многие пользователи возложили вину за текущую эскалацию напряженности на Киев.
"Киев хочет втянуть НАТО и США в свою гражданскую войну, однако последние не собираются ей помогать", — считает один из читателей.
"Украина сотрудничает с НАТО и Западом для того, чтобы Россия заметила ее", — убежден второй.
"Они выпендриваются и хотят, чтобы медведь (Россия. — Прим. ред.) терпел побои. Но Россия готова к большой битве", — заключил третий.
Некоторые комментаторы сравнили Украину с "нищенкой, просящей милостыню".
"Ее уже искалечили страны Запада, еще один порыв сильного ветра — и она умрет", — написал пользователь.
Ранее генсек НАТО заявил, что Украина пока не входит в альянс, но может рассчитывать на всестороннюю поддержку. При этом, уточнил он, речь не идет о гарантиях безопасности и коллективной обороны в случае угрозы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>