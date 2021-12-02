https://ria.ru/20211202/ugrozy-1761857511.html

Китайцы сравнили Украину с нищенкой, просящей милостыню

В Китае рассказали, почему Украине лучше "не выпендриваться" перед Россией - РИА Новости, 02.12.2021

Китайцы сравнили Украину с нищенкой, просящей милостыню

Обещание генсека НАТО Йена Столтенберга заставить Москву "платить" в случае агрессии против Украины вызвало жесткую реакцию среди пользователей китайского... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:21

2021-12-02T16:21

2021-12-02T17:48

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Обещание генсека НАТО Йена Столтенберга заставить Москву "платить" в случае агрессии против Украины вызвало жесткую реакцию среди пользователей китайского портала "Гуаньча".Большинство читателей усомнились в возможности западных стран дать отпор России."Клоунам в США и Европе лучше прекратить эти игры", — подчеркнул другой.Многие пользователи возложили вину за текущую эскалацию напряженности на Киев."Украина сотрудничает с НАТО и Западом для того, чтобы Россия заметила ее", — убежден второй."Они выпендриваются и хотят, чтобы медведь (Россия. — Прим. ред.) терпел побои. Но Россия готова к большой битве", — заключил третий.Некоторые комментаторы сравнили Украину с "нищенкой, просящей милостыню".Ранее генсек НАТО заявил, что Украина пока не входит в альянс, но может рассчитывать на всестороннюю поддержку. При этом, уточнил он, речь не идет о гарантиях безопасности и коллективной обороны в случае угрозы. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211202/ukraina-1761796497.html

https://ria.ru/20211202/nato-1761758576.html

https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761694163.html

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в мире, украина, сша, йенс столтенберг, китай, нато, россия