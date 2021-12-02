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Липецкая область
https://ria.ru/20211202/trudoustroystvo-1761824690.html
Тысячи жителей Липецкой области трудоустроились благодаря нацпроекту
Тысячи жителей Липецкой области трудоустроились благодаря нацпроекту - РИА Новости, 02.12.2021
Тысячи жителей Липецкой области трудоустроились благодаря нацпроекту
Более двух тысяч жителей Липецкой области прошли профессиональное переобучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", 80... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:36
2021-12-02T14:36
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Более двух тысяч жителей Липецкой области прошли профессиональное переобучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", 80 процентов из них трудоустроены, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, чаще всего участниками проекта становятся люди, потерявшие работу или не довольные маленьким заработком, граждане предпенсионного возраста, желающие кардинально поменять направление профессиональной деятельности, а также женщины, находящиеся в декрете и домохозяйки, имеющие детей дошкольного возраста.Губернатор отметил, что нацпроект дает людям возможность улучшить свое благосостояние."Это реальная помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И тем, кто не имея образования, может освоить профессию с нуля", - сказал Артамонов.Он уточнил, что переобучением липчан занимаются местный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Томский госуниверситет, а также "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)". На выбор предлагается почти 300 специальностей: от флориста до IT-специалиста. Обучение длится от 72 до 506 часов. Формат разный, в том числе дистанционный.По всем программам набор слушателей возобновится в 2022 году. Найти подходящую вакансию и записаться на переобучение можно на портале "Работа в России". Оформить заявку помогут в любом центре занятости населения области.
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игорь артамонов
14:36 02.12.2021
 

Тысячи жителей Липецкой области трудоустроились благодаря нацпроекту

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Более двух тысяч жителей Липецкой области прошли профессиональное переобучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", 80 процентов из них трудоустроены, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, чаще всего участниками проекта становятся люди, потерявшие работу или не довольные маленьким заработком, граждане предпенсионного возраста, желающие кардинально поменять направление профессиональной деятельности, а также женщины, находящиеся в декрете и домохозяйки, имеющие детей дошкольного возраста.
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Губернатор отметил, что нацпроект дает людям возможность улучшить свое благосостояние.
"Это реальная помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И тем, кто не имея образования, может освоить профессию с нуля", - сказал Артамонов.
Он уточнил, что переобучением липчан занимаются местный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Томский госуниверситет, а также "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)". На выбор предлагается почти 300 специальностей: от флориста до IT-специалиста. Обучение длится от 72 до 506 часов. Формат разный, в том числе дистанционный.

"В настоящее время на базе учебно-курсового комбината идет обучение водителей погрузчиков. В регионе на них большой спрос – почти 400 вакансий. Всего в регионе требуется 15 тысяч специалистов в разных сферах", - рассказал губернатор.

По всем программам набор слушателей возобновится в 2022 году. Найти подходящую вакансию и записаться на переобучение можно на портале "Работа в России". Оформить заявку помогут в любом центре занятости населения области.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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