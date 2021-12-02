https://ria.ru/20211202/trudoustroystvo-1761824690.html

Тысячи жителей Липецкой области трудоустроились благодаря нацпроекту

Тысячи жителей Липецкой области трудоустроились благодаря нацпроекту - РИА Новости, 02.12.2021

Тысячи жителей Липецкой области трудоустроились благодаря нацпроекту

Более двух тысяч жителей Липецкой области прошли профессиональное переобучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", 80... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:36

2021-12-02T14:36

2021-12-02T14:36

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Более двух тысяч жителей Липецкой области прошли профессиональное переобучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", 80 процентов из них трудоустроены, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, чаще всего участниками проекта становятся люди, потерявшие работу или не довольные маленьким заработком, граждане предпенсионного возраста, желающие кардинально поменять направление профессиональной деятельности, а также женщины, находящиеся в декрете и домохозяйки, имеющие детей дошкольного возраста.Губернатор отметил, что нацпроект дает людям возможность улучшить свое благосостояние."Это реальная помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И тем, кто не имея образования, может освоить профессию с нуля", - сказал Артамонов.Он уточнил, что переобучением липчан занимаются местный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Томский госуниверситет, а также "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)". На выбор предлагается почти 300 специальностей: от флориста до IT-специалиста. Обучение длится от 72 до 506 часов. Формат разный, в том числе дистанционный.По всем программам набор слушателей возобновится в 2022 году. Найти подходящую вакансию и записаться на переобучение можно на портале "Работа в России". Оформить заявку помогут в любом центре занятости населения области.

https://ria.ru/20211129/lipetsk-1761281158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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игорь артамонов