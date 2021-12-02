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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211202/translyatsiya-1761787293.html
Китай запустит платформу прямых трансляций с космической станции
Китай запустит платформу прямых трансляций с космической станции - РИА Новости, 02.12.2021
Китай запустит платформу прямых трансляций с космической станции
Китай намерен запустить официальную платформу, на которой можно будет смотреть прямые трансляции прямо с китайской модульной космической станции, сообщило... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:14
2021-12-02T12:14
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китай
космос
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МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен запустить официальную платформу, на которой можно будет смотреть прямые трансляции прямо с китайской модульной космической станции, сообщило Управление программы космических пилотируемых полетов КНР.Преподавателями станут сами космонавты. Предполагается, что они таким образом будут популяризировать знания о космическом пространстве преимущественно среди подрастающего поколения - школьников и студентов. 20 июня 2013 года космонавт Ван Япин с помощью Не Хайшэна и Чжан Сяогуана прочитала первую лекцию из космоса. Тогда ее прослушали более 60 миллионов учащихся начальных и средних классов. Онлайн-мероприятие вызвало широкий общественный резонанс и поддержку.После того, как корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с китайской космической станцией, молодые люди по всей стране вновь ждут момента, когда у космонавтов появится возможность выйти в прямой эфир.
https://ria.ru/20210826/kitay-1747305059.html
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китай, космос
12:14 02.12.2021
 

Китай запустит платформу прямых трансляций с космической станции

© Иллюстрация РИА Новости . CNSA, Beijing Institute of Spacecraft System Engineering, DepositphotosКитайская межпланетная станция "Чанъэ-4"
Китайская межпланетная станция Чанъэ-4 - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Иллюстрация РИА Новости . CNSA, Beijing Institute of Spacecraft System Engineering, Depositphotos
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МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен запустить официальную платформу, на которой можно будет смотреть прямые трансляции прямо с китайской модульной космической станции, сообщило Управление программы космических пилотируемых полетов КНР.
Преподавателями станут сами космонавты. Предполагается, что они таким образом будут популяризировать знания о космическом пространстве преимущественно среди подрастающего поколения - школьников и студентов. 20 июня 2013 года космонавт Ван Япин с помощью Не Хайшэна и Чжан Сяогуана прочитала первую лекцию из космоса. Тогда ее прослушали более 60 миллионов учащихся начальных и средних классов. Онлайн-мероприятие вызвало широкий общественный резонанс и поддержку.
После того, как корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с китайской космической станцией, молодые люди по всей стране вновь ждут момента, когда у космонавтов появится возможность выйти в прямой эфир.
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