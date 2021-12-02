https://ria.ru/20211202/tatarstan-1761963782.html

Кириенко назвал Татарстан одним из лидеров по цифровизации госуправления

Кириенко назвал Татарстан одним из лидеров по цифровизации госуправления - РИА Новости, 03.12.2021

Кириенко назвал Татарстан одним из лидеров по цифровизации госуправления

Татарстан показывает достойный пример в цифровизации управленческих и хозяйственных процессов, регион является одним из лидеров в этой сфере, считает первый... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-02T10:31

2021-12-02T10:31

2021-12-03T10:34

республика татарстан

сергей кириенко

рустам минниханов

иннополис (татарстан)

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Татарстан показывает достойный пример в цифровизации управленческих и хозяйственных процессов, регион является одним из лидеров в этой сфере, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Республика Татарстан уже не первый год показывает очень достойный пример, являясь одним из лидеров в России по реальной цифровизации всех управленческих и хозяйственных процессов. И поэтому неслучайно, что финал "Цифрового прорыва" второй раз проходит именно здесь", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".Всероссийский конкурс для IТ-специалистов "Цифровой прорыв" стартовал в Иннополисе в четверг.Президент Татарстана Рустам Минниханов, как сообщает пресс-служба президента РТ, в приветствии к участникам финала конкурса отметил важность того, что столь масштабное мероприятие проходит в Татарстане, который занимает лидирующее место среди российских регионов по уровню цифровой зрелости. Он напомнил, что первый финал конкурса "Цифровой прорыв" прошел в 2019 году в Казани и попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый многочисленный хакатон, участие в котором приняли одновременно более 3 тысяч человек.По его информации, в "Цифровом прорыве" этого года приняли участие 86 команд из Татарстана (более 1,7 тысячи человек), в финал конкурса вышли восемь IT-команд республики.В четверг в татарстанском IT-городе Иннополисе и 15 региональных IT-хабах стартовал финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Это самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики. Всероссийский конкурс направлен на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере информационных технологий, дизайна и управления цифровыми проектами. Конкурс является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". В состязании принимает участие 251 команда со всей России. Призовой фонд финала составляет 24 миллиона рублей, а грантовый фонд от партнеров – более 2 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211129/stroitelstvo-1761260569.html

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сергей кириенко, рустам минниханов, иннополис (татарстан), россия