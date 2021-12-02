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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211202/tatarstan-1761963782.html
Кириенко назвал Татарстан одним из лидеров по цифровизации госуправления
Кириенко назвал Татарстан одним из лидеров по цифровизации госуправления - РИА Новости, 03.12.2021
Кириенко назвал Татарстан одним из лидеров по цифровизации госуправления
Татарстан показывает достойный пример в цифровизации управленческих и хозяйственных процессов, регион является одним из лидеров в этой сфере, считает первый... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-02T10:31
2021-12-03T10:34
республика татарстан
сергей кириенко
рустам минниханов
иннополис (татарстан)
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Татарстан показывает достойный пример в цифровизации управленческих и хозяйственных процессов, регион является одним из лидеров в этой сфере, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Республика Татарстан уже не первый год показывает очень достойный пример, являясь одним из лидеров в России по реальной цифровизации всех управленческих и хозяйственных процессов. И поэтому неслучайно, что финал "Цифрового прорыва" второй раз проходит именно здесь", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".Всероссийский конкурс для IТ-специалистов "Цифровой прорыв" стартовал в Иннополисе в четверг.Президент Татарстана Рустам Минниханов, как сообщает пресс-служба президента РТ, в приветствии к участникам финала конкурса отметил важность того, что столь масштабное мероприятие проходит в Татарстане, который занимает лидирующее место среди российских регионов по уровню цифровой зрелости. Он напомнил, что первый финал конкурса "Цифровой прорыв" прошел в 2019 году в Казани и попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый многочисленный хакатон, участие в котором приняли одновременно более 3 тысяч человек.По его информации, в "Цифровом прорыве" этого года приняли участие 86 команд из Татарстана (более 1,7 тысячи человек), в финал конкурса вышли восемь IT-команд республики.В четверг в татарстанском IT-городе Иннополисе и 15 региональных IT-хабах стартовал финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Это самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики. Всероссийский конкурс направлен на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере информационных технологий, дизайна и управления цифровыми проектами. Конкурс является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". В состязании принимает участие 251 команда со всей России. Призовой фонд финала составляет 24 миллиона рублей, а грантовый фонд от партнеров – более 2 миллионов рублей.
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сергей кириенко, рустам минниханов, иннополис (татарстан), россия
10:31 02.12.2021 (обновлено: 10:34 03.12.2021)
 

Кириенко назвал Татарстан одним из лидеров по цифровизации госуправления

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на ПМЭФ - 2021
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на ПМЭФ - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Татарстан показывает достойный пример в цифровизации управленческих и хозяйственных процессов, регион является одним из лидеров в этой сфере, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Республика Татарстан уже не первый год показывает очень достойный пример, являясь одним из лидеров в России по реальной цифровизации всех управленческих и хозяйственных процессов. И поэтому неслучайно, что финал "Цифрового прорыва" второй раз проходит именно здесь", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".
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Всероссийский конкурс для IТ-специалистов "Цифровой прорыв" стартовал в Иннополисе в четверг.
Президент Татарстана Рустам Минниханов, как сообщает пресс-служба президента РТ, в приветствии к участникам финала конкурса отметил важность того, что столь масштабное мероприятие проходит в Татарстане, который занимает лидирующее место среди российских регионов по уровню цифровой зрелости. Он напомнил, что первый финал конкурса "Цифровой прорыв" прошел в 2019 году в Казани и попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый многочисленный хакатон, участие в котором приняли одновременно более 3 тысяч человек.
"В рамках конкурса программисты России соревнуются в решении актуальных цифровых задач из разных областей жизнедеятельности. Особая ценность в том, что задачи для конкурсантов не придуманы, они реальные и направлены на улучшение жизни граждан", - отметил Минниханов.
По его информации, в "Цифровом прорыве" этого года приняли участие 86 команд из Татарстана (более 1,7 тысячи человек), в финал конкурса вышли восемь IT-команд республики.
В четверг в татарстанском IT-городе Иннополисе и 15 региональных IT-хабах стартовал финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Это самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики. Всероссийский конкурс направлен на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере информационных технологий, дизайна и управления цифровыми проектами. Конкурс является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". В состязании принимает участие 251 команда со всей России. Призовой фонд финала составляет 24 миллиона рублей, а грантовый фонд от партнеров – более 2 миллионов рублей.
 
Республика ТатарстанСергей КириенкоРустам МиннихановИннополис (Татарстан)Россия
 
 
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