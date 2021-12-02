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Марсоход КНР "Чжужун" установил связь с европейским зондом Mars Express
Марсоход КНР "Чжужун" установил связь с европейским зондом Mars Express - РИА Новости, 02.12.2021
Марсоход КНР "Чжужун" установил связь с европейским зондом Mars Express
Китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" и космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) Mars Express успешно провели испытания орбитальной... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:29
2021-12-02T12:29
2021-12-02T12:29
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МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" и космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) Mars Express успешно провели испытания орбитальной связи. Об этом сообщили сегодня в Государственном космическом управлении КНР (CNSA).Китайский марсоход "Чжужун" отправил пробные данные зонду Mars Express. Дистанция, на которой передавались данные, составила около 4000 км, передача длилась 10 минут.Космический аппарат Mars Express получил данные и отправил их на станцию слежения за дальним космосом ЕКА. Станция переправила полученные данные в Европейский центр управления полетами (ESOC), а он, в свою очередь, направил их в Пекинский центр управления космическими полетами.Результаты анализа данных показали, что интерфейсы оборудования связи космических аппаратов "Чжужун" и Mars Express соответствуют международным стандартам, а переданные данные являются полными и правильными.По сообщению CNSA, миссия "Чжужун" и миссия Mars Express продолжат сотрудничество в области передачи научных данных.
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китай, европейское космическое агентство, космос
МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: Главное".
Китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" и космический аппарат Европейского космического агентства
(ЕКА) Mars Express успешно провели испытания орбитальной связи. Об этом сообщили сегодня в Государственном космическом управлении КНР
(CNSA).
Китайский марсоход "Чжужун" отправил пробные данные зонду Mars Express. Дистанция, на которой передавались данные, составила около 4000 км, передача длилась 10 минут.
Космический аппарат Mars Express получил данные и отправил их на станцию слежения за дальним космосом ЕКА. Станция переправила полученные данные в Европейский центр управления полетами (ESOC), а он, в свою очередь, направил их в Пекинский центр управления космическими полетами.
Результаты анализа данных показали, что интерфейсы оборудования связи космических аппаратов "Чжужун" и Mars Express соответствуют международным стандартам, а переданные данные являются полными и правильными.
По сообщению CNSA, миссия "Чжужун" и миссия Mars Express продолжат сотрудничество в области передачи научных данных.