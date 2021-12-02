Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/svpd-1761902735.html
Блинкен обсудил на встрече с Лавровым иранскую ядерную сделку
Блинкен обсудил на встрече с Лавровым иранскую ядерную сделку - РИА Новости, 02.12.2021
Блинкен обсудил на встрече с Лавровым иранскую ядерную сделку
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил переговоры по Ирану с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что считает, что Россия разделяет общие подходы США. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:41
2021-12-02T18:41
в мире
сша
иран
тегеран (город)
сергей лавров
энтони блинкен
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_ffc681f7fd76004acb37988287af5b19.jpg
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил переговоры по Ирану с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что считает, что Россия разделяет общие подходы США.Ближайшие несколько дней покажут, готов ли Иран вернуться к выполнению СВПД, последние действия Тегерана не внушали оптимизма, заявил в четверг Блинкен."Я думаю, что в самом ближайшем будущем, через пару дней или около того, мы сможем понять, готов ли Иран действовать честно", - сказал Блинкен на пресс-конференции.По его словам, "риторика (Тегерана -ред.) в последнее время не дает поводов для оптимизма"."Но еще не поздно для того, чтобы Иран изменил свой курс и действительно был вовлечен в работу по соблюдению СВПД", - подчеркнул госсекретарь США.Блинкен заявил, что страна не примет статус-кво в вопросе иранской ядерной сделки, Тегеран должен быстро продемонстрировать готовность вернуться к СВПД."Что Иран не может делать - это сохранять статус-кво в создании своей ядерной программы, затягивая с переговорами... Иран должен быстро продемонстрировать, что он серьезен в вопросе принятия шагов, необходимых для возвращения к соблюдению сделки",- сказал Блинкен на пресс-конференции в Стокгольме.
https://ria.ru/20211201/svpd-1761719785.html
https://ria.ru/20211129/shantazh-1761336101.html
сша
иран
тегеран (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_cc48b7b80264896209cce6cbc894be8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), сергей лавров, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
18:41 02.12.2021
 
Блинкен обсудил на встрече с Лавровым иранскую ядерную сделку

Блинкен обсудил на переговорах с Лавровым в Стокгольме иранскую ядерную сделку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил переговоры по Ирану с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что считает, что Россия разделяет общие подходы США.
"Должен сказать, что я имел хорошую беседу с министром Лавровым по этой теме (Иран - ред.). Я думаю, что Россия разделяет наши основные позиции по этому вопросу", - сказал Блинкен на пресс-конференции на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме.
Ближайшие несколько дней покажут, готов ли Иран вернуться к выполнению СВПД, последние действия Тегерана не внушали оптимизма, заявил в четверг Блинкен.
"Я думаю, что в самом ближайшем будущем, через пару дней или около того, мы сможем понять, готов ли Иран действовать честно", - сказал Блинкен на пресс-конференции.
По его словам, "риторика (Тегерана -ред.) в последнее время не дает поводов для оптимизма".
Михаил Ульянов во время совместного брифинга МИД России, Минобороны России и Минпромторга России. 2 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 20:11
Постпред России Ульянов оценил шансы США и Ирана договориться по СВПД
"Но еще не поздно для того, чтобы Иран изменил свой курс и действительно был вовлечен в работу по соблюдению СВПД", - подчеркнул госсекретарь США.
Блинкен заявил, что страна не примет статус-кво в вопросе иранской ядерной сделки, Тегеран должен быстро продемонстрировать готовность вернуться к СВПД.
"Что Иран не может делать - это сохранять статус-кво в создании своей ядерной программы, затягивая с переговорами... Иран должен быстро продемонстрировать, что он серьезен в вопросе принятия шагов, необходимых для возвращения к соблюдению сделки",- сказал Блинкен на пресс-конференции в Стокгольме.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 19:18
Премьер Израиля призвал не поддаваться "ядерному шантажу Ирана"
 
В миреСШАИранТегеран (город)Сергей ЛавровЭнтони БлинкенСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с Крымом
03:22Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
03:19Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБ
03:15Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
Лента новостейМолния
В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с КрымомДед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый годЭкс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБФинансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банкеМинздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией