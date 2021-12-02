https://ria.ru/20211202/svpd-1761902735.html

Блинкен обсудил на встрече с Лавровым иранскую ядерную сделку

Блинкен обсудил на встрече с Лавровым иранскую ядерную сделку - РИА Новости, 02.12.2021

Блинкен обсудил на встрече с Лавровым иранскую ядерную сделку

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил переговоры по Ирану с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что считает, что Россия разделяет общие подходы США. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:41

2021-12-02T18:41

2021-12-02T18:41

в мире

сша

иран

тегеран (город)

сергей лавров

энтони блинкен

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил переговоры по Ирану с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что считает, что Россия разделяет общие подходы США.Ближайшие несколько дней покажут, готов ли Иран вернуться к выполнению СВПД, последние действия Тегерана не внушали оптимизма, заявил в четверг Блинкен."Я думаю, что в самом ближайшем будущем, через пару дней или около того, мы сможем понять, готов ли Иран действовать честно", - сказал Блинкен на пресс-конференции.По его словам, "риторика (Тегерана -ред.) в последнее время не дает поводов для оптимизма"."Но еще не поздно для того, чтобы Иран изменил свой курс и действительно был вовлечен в работу по соблюдению СВПД", - подчеркнул госсекретарь США.Блинкен заявил, что страна не примет статус-кво в вопросе иранской ядерной сделки, Тегеран должен быстро продемонстрировать готовность вернуться к СВПД."Что Иран не может делать - это сохранять статус-кво в создании своей ядерной программы, затягивая с переговорами... Иран должен быстро продемонстрировать, что он серьезен в вопросе принятия шагов, необходимых для возвращения к соблюдению сделки",- сказал Блинкен на пресс-конференции в Стокгольме.

https://ria.ru/20211201/svpd-1761719785.html

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сша

иран

тегеран (город)

россия

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в мире, сша, иран, тегеран (город), сергей лавров, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия