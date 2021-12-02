Блинкен обсудил на встрече с Лавровым иранскую ядерную сделку
Блинкен обсудил на переговорах с Лавровым в Стокгольме иранскую ядерную сделку
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил переговоры по Ирану с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что считает, что Россия разделяет общие подходы США.
"Должен сказать, что я имел хорошую беседу с министром Лавровым по этой теме (Иран - ред.). Я думаю, что Россия разделяет наши основные позиции по этому вопросу", - сказал Блинкен на пресс-конференции на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме.
"Я думаю, что в самом ближайшем будущем, через пару дней или около того, мы сможем понять, готов ли Иран действовать честно", - сказал Блинкен на пресс-конференции.
По его словам, "риторика (Тегерана -ред.) в последнее время не дает поводов для оптимизма".
"Но еще не поздно для того, чтобы Иран изменил свой курс и действительно был вовлечен в работу по соблюдению СВПД", - подчеркнул госсекретарь США.
Блинкен заявил, что страна не примет статус-кво в вопросе иранской ядерной сделки, Тегеран должен быстро продемонстрировать готовность вернуться к СВПД.
"Что Иран не может делать - это сохранять статус-кво в создании своей ядерной программы, затягивая с переговорами... Иран должен быстро продемонстрировать, что он серьезен в вопросе принятия шагов, необходимых для возвращения к соблюдению сделки",- сказал Блинкен на пресс-конференции в Стокгольме.
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